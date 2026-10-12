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Öğretmen çiftin öncülüğünde Erciş'te bilim heyecanı yayıldı

Erciş'te öğretmen çiftin öncülüğünde düzenlenen bilim şenliğinde 28 atölyeyle robotikten arkeolojiye öğrencilere uygulamalı deneyim ve rehberlik sunuldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Taylan Polat

Öğretmen çiftin öncülüğünde Erciş'te bilim heyecanı yayıldı

Erciş'te üç gün süren bilim buluşması:

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciş Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Van Gölü'nün İncisi Bilimle Parlıyor: Erciş Bilim Şenliği' Erciş 12 Dev Adam Spor Salonu'nda büyük ilgi gördü. Organizasyonu ziyaret eden Kaymakam Çelik, stantları inceleyerek öğrencilerin uygulamalı çalışmalarını yerinde gözlemledi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Öncülük eden öğretmen çiftin vizyonu:

Şenliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, organizasyona liderlik eden öğretmen çiftti. Proje yürütücülüğünü Cansu Dokumacı, proje uzmanlığını ise Veysel Dokumacı üstlendi. Çift, aylardır süren hazırlık sürecinin ardından ilçede bilime yönelik kalıcı bir kültür oluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir program sundu. Yerel eğitim çevrelerinde ve katılımcılar arasında Dokumacı çiftin ortak emeği sıkça vurgulandı.

Program, iş birliği ve destek ağının önemi:

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı açılışta bilimin eğitimdeki yeri ve öğrencilerin araştırma, üretme becerilerinin desteklenmesi vurgulandı. Şenlik, kamu kurumları, akademi ve yerel dinamiklerin bir araya geldiği örnek bir iş birliği sergiledi. Organizasyona katkı veren paydaşlar arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de yer aldı ve atölyelerde rehberlik sağladı.

Etkinlik, TÜBİTAK 4007 çerçevesinde planlandı ve yerel sponsorluklar ile desteklendi. İlçe genelindeki okulların yanı sıra ailelerin yoğun katılımı, projenin toplum tarafından sahiplenildiğinin göstergesi oldu.

Atölye çeşitliliği ve öğrenme yaklaşımı:

Üç gün boyunca süren şenlikte katılımcılar robotik, doğa bilimleri, sanat, matematik ve tasarım atölyelerini deneyimledi. Toplam 28 etkileşimli atölye, çocuklarda merak, soru sorma, gözlem ve çözüm üretme reflekslerini teşvik edecek şekilde kurgulandı. Atölyeler, bilimin yalnızca ders kitaplarında olmadığını, uygulama ve yaratıcılıkla içselleştirilebileceğini gösterdi.

Etkinlik programında ayrıca bilimsel içerikleri zenginleştiren söyleşiler yer aldı. Organizasyonun ikinci gününde araştırma ve kültürel bağlama odaklanan "Toprağın Altındaki Sırlar: Arkeoloji ve Sanatın İzinde Erciş" başlıklı söyleşiye Öğretim Görevlisi Salim Deniz Dokumacı katıldı ve dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Proje yürütücüsü Cansu Dokumacı, şenliğin temel amacını öğrencilerin merakını canlı tutmak, teknoloji ve üretime ilgilerini artırmak olarak özetledi. Dokumacı, atölyelerin çocukların aktif rol alacağı biçimde tasarlandığını, aile ve okul katılımının projenin başarısında belirleyici olduğunu belirtti ve Kaymakam Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, Şube Müdürü Fehime Altun, atölye rehberleri ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

Erciş Bilim Şenliği, yerel ölçekte başlayan ama öğrencilerin ufkunu genişletmeyi amaçlayan bir model sunuyor. Etkinlik, ilçede bilimsel merakın ve üretkenliğin teşvik edilmesi açısından bir başlangıç niteliğinde değerlendirildi ve düzenleyiciler benzer organizasyonların sürekliliği için umutlu olduklarını ifade etti.

Erciş’te Bilim Şenliği: Öğretmen çiftin öncülüğünde genç zihinler bilimle parladı

Erciş’te Bilim Şenliği: Öğretmen çiftin öncülüğünde genç zihinler bilimle parladı

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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