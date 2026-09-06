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Germencik’te aranan hükümlü 13 yıl 11 ay 14 günlük cezasıyla tutuklandı

Germencik'te jandarma, 'hırsızlık' ve 'tutuklunun kaçması' suçlarından 13 yıl 11 ay 14 gün cezası bulunan İ.Ç. yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Germencik’te aranan hükümlü 13 yıl 11 ay 14 günlük cezasıyla tutuklandı

Germencik’te aranan hükümlü yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

operasyon detayları:

Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'binanın eklentisi içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 13 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. (24) tespit edilerek yakalandı.

adli süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN&#039;IN GERMENCİK İLÇESİNDE, HAKKINDA 13 YIL 11 AY 14 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE, HAKKINDA 13 YIL 11 AY 14 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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