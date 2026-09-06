Germencik’te aranan hükümlü 13 yıl 11 ay 14 günlük cezasıyla tutuklandı

Germencik’te aranan hükümlü yakalandı
Aydın’ın Germencik ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
operasyon detayları:
Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'binanın eklentisi içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 13 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. (24) tespit edilerek yakalandı.
adli süreç ve sonuç:
Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE, HAKKINDA 13 YIL 11 AY 14 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.
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