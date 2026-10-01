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Manisa zeytinyağı sektörü rekor rekolte ve kalite odaklı dönüşümü tartıştı

Manisa Ticaret Borsası'ndaki toplantıda zeytin ağacı sayısındaki artış, 2026'da 38 milyona ulaşma, rekor rekolte beklentisi ve destek talebi öne çıktı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manisa zeytinyağı sektörü rekor rekolte ve kalite odaklı dönüşümü tartıştı

Manisa'nın zeytin üretimindeki hızlı büyüme

Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda kentin zeytin ve zeytinyağı üretimindeki son durum değerlendirildi. Katılımcılara aktarılan verilere göre 2023'te 30 milyon olan zeytin ağacı sayısı, 2026 itibarıyla 38 milyona ulaştı. Bu artışın etkisiyle bu sezon için rekor zeytinyağı rekoltesi beklendiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca Manisa'nın Türkiye içindeki payları öne çıktı: kentin yağlık zeytin üretiminin ülke üretiminin %17'sini, sofralık zeytin üretiminin ise %22'sini karşıladığı bildirildi. Üretimdeki hacim artışına paralel olarak iç tüketimde de yükseliş gözlemleniyor; kişi başı yıllık zeytinyağı tüketimi daha önceki 1-1,5 kilogram seviyelerinden 2-2,5 kilogram aralığına çıktı.

destek ve prim vurgusu:

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, yüksek rekoltenin oluşturduğu ihracat potansiyeline rağmen sektörün maliyet baskılarıyla karşılaştığını belirtti. Özkasap, özellikle işçilik ve işleme giderlerinin üreticiyi zorladığını; İspanya, Tunus ve Fas gibi ülke rakiplerin düşük işleme maliyetlerinin uluslararası pazarda baskı oluşturduğunu aktardı. Bu nedenle Türk zeytinyağının rekabet gücünün korunması için devlet desteği ve prim teşviklerinin artırılması gerektiği çağrısında bulundu.

kalite ve hijyenin zincirdeki önemi:

Sektör paydaşları toplantıda sadece üretim hacmine odaklanılmaması, kaliteye yönelinmesi konusunda mutabık kaldı. Katılımcılar, kaliteli zeytinyağının sadece fabrikadaki sıkım sürecinden ibaret olmadığını; hasat, taşıma, sıkım, depolama ve ambalajlama aşamalarının tamamının son ürünü doğrudan etkilediğini belirtti. Manisa'nın ürettiği yüksek hacmi kaliteye dönüştürmesinin hem üretici gelirlerini artıracağı hem de Türk zeytinyağı markasını küresel ölçekte güçlendireceği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca tesislerde hijyen ve gıda güvenliği önlemleri gündeme alındı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile Bulaşanlar Sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Leyla Yeşim Kale Kıvrak teknik sunumlar yaptı; ekipman temizliği, bulaşma risklerinin önlenmesi ve hijyen uygulamalarının sıkılaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinlik, sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerinin dinlenmesi ile çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi; katılımcılar hem üretimin sürdürülebilirliğini hem de kaliteyi artıracak adımların takip edileceğini belirtti.

MANİSA TİCARET BORSASI EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA KENTİN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI...

MANİSA TİCARET BORSASI EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA KENTİN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDEKİ SON DURUMU ELE ALINDI. 2023 YILINDA 30 MİLYON OLAN ZEYTİN AĞACI SAYISININ 2026 YILI İTİBARIYLA 38 MİLYONA ULAŞTIĞI MANİSA'DA, BU SEZON REKOR ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ BEKLENDİĞİ AÇIKLANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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