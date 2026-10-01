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Yerli teknoloji gururu Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret edenler, yerli ve milli uçak, İHA ve SİHA'ları görüp büyük mutluluk ve gurur yaşadı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: İrem Özkan

Yerli teknoloji gururu Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı

TEKNOFEST Güneydoğu'da ilgi ve gurur devam ediyor:

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde ziyaretçiler, sahnedeki yerli ve milli teknoloji ürünlerini görmenin mutluluğunu yaşadı. Alana akın eden vatandaşlar, sergilenen sistemlerin yakınında uzun süre incelemelerde bulundu ve yetkililere teşekkür etti.

ziyaretçilerin duyguları ve sözleri:

Mehmet Bayram festivalin Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: Çok güzel, çok şahane, çok iyidir. Allah hepimize güç, devletimize güç ve kuvvet versin. Hepsi süper. Ben hepsini merak ettim. Vallahi bu her türlü uçaklar iyi yani. Bence her bir uçak bir bedeldir. Evet, hepsini inceledim. Çok güzel, kalabalık, çok güzel, çok şahane, inşallah iyi olur. Urfa'ya da Güneydoğu'ya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz.

Hamut Alan etkinliğin bölge için taşıdığı önemi vurguladı: Müthiş, çok güzel, daha yeni geldim. Ortam çok iyi, inşallah daha fazla katılım olur. Urfa'da ilk defa böyle bir organizasyon düzenleniyor. Şu anda çok güzel, umudumuz daha ileriye gitmek. Bundan şeref duyuyoruz.

kızılelma, İHA ve SİHA'lara yoğun ilgi:

Vahit Yoldaş daha önce benzerini görmediğini belirterek şunları söyledi: Çok güzeldi, çok memnun kaldık. Devletimize, milletimize çok teşekkür ederim. Allah hepimize yardımcı olsun. Türkiye'yi çok seviyorum. Gökyüzünün savaşçısı, başka ne diyebilirim ki. Öyle bir şey olmuş ki, öyle bir şey gördüm ki hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim. Kızılelma'yı, İHA'ları, SİHA'ları yakından gördüm. Bunu bize gösterdiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Biz böyle bir şey hiç bilmiyorduk.

Festivalde sergilenen ürünlerin özellikle yerli ve milli oluşu, ziyaretçilerde hem merak hem de gurur duygusu uyandırdı. Katılımcılar, organizasyonun bölgeye getirdiği canlılık ve bilgilendirici sunumlar için yetkililere teşekkür etti ve etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşmasını diledi.

Vatandaşların yerli ve milli teknoloji gururu

Vatandaşların yerli ve milli teknoloji gururu

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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