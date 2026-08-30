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Gevaş ilçesinde trafik kazası: bir kişi yaralandı

Van-Bitlis karayolu Gevaş bölümünde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; ekipler yaralıyı hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gevaş ilçesinde trafik kazası: bir kişi yaralandı

Gevaş'ta trafik kazası

Van'ın Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu üzerinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yolculardan biri yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

kaza bölgesi ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. Olay yerinde yapılan ön incelemede, kazanın kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana geldiği tespit edildi. Kazanın gerçekleştiği nokta Van-Bitlis karayolu üzerinde yer alıyor.

müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası ekiplerin ilk müdahalesinde 1 kişi yaralandı. Yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri güvenlik ve kurtarma çalışmaları yürüttü.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olay yerindeki incelemenin sürdüğünü bildirdi. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, kazanın nedenine ilişkin detaylı çalışmanın trafik ekipleri tarafından yapılacağı aktarıldı.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPILMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPILMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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