Eskişehir'de parkta döner bıçağıyla saldırı: bir kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de parkta döner bıçaklı saldırı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta bulunan Kumubel Parkı'nda meydana gelen olayda, parkta oturan bir kişi yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı.

Saldırgan, beraberinde getirdiği döner bıçağı ile mağduru 3 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından şüpheli hızla kaçtı ve çevredekiler dehşet içinde durumu izledi.

Olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görgü tanığının ifadesi:

Olay sırasında park kenarında tezgâhında çalışan esnaf Metin Öz, yaşananları şöyle anlattı: "Biz o esnada burada beraber biber temizliyorduk. Yaralanan adamın arkası dönüktü. Karşıdan gelen şahıs bıçağı taktı kaçtı. Ben de olayın ardından korkup uzaklaştım".

Gelişmeler, polis soruşturmasının ilerlemesine göre paylaşılacak; şu an için saldırganın kimliği ve saldırı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.

OLAY YERİ