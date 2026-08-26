Zeytinburnu'da E-5 kara yolundaki trafo yanarak kullanılamaz hale geldi

zeytinburnu'da trafoda yangın

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi, E-5 kara yolu üzerinde bulunan bir trafoda saat 16.30 civarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangının aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle başladığı değerlendirildi. Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olay yeri ve müdahale:

İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahalede bulundu ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Müdahalenin ardından yapılan soğutma çalışmalarına öncelik verildi.

hasar ve tespitler:

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler trafoya dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığını tespit etti. Yangın sonucunda söz konusu trafo kullanılamaz hale geldi ve hizmet dışı kaldı. Yerel yetkililer ve ekipler, benzer olayların önüne geçmek için sıcaklık ve ekipman kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Olayla ilgili olarak bölgedeki trafik ve altyapı çalışmalarına ilişkin ek açıklama yapılacağı bildirildi.

İSTANBUL'UN ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE E-5 KARA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN TRAFODA YANGIN ÇIKTI. AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.