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Komşular ve itfaiye işbirliğiyle Bitez'de otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Bodrum'da Bitez Atatürk Bulvarı Burak Sitesi kenarındaki otlukta çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:01

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komşular ve itfaiye işbirliğiyle Bitez'de otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Komşular ve itfaiye işbirliğiyle Bitez'de otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bitez Atatürk Bulvarı Burak Sitesi kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda başlayan yangın, itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin ortak müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

yangının çıkış ve müdahale süreci:

Yangın, sitenin biçilen otlarının atıldığı alanda alevlerin yükselmesiyle başladı. Bölgeden geçen polis ekiplerinin ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahalle sakinleri de bahçe hortumları ve yangın tüpleriyle yangına anında müdahale ederek, ekiplerin gelmesine kadar alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Oluşan alevler, yerde biriken biçilen ot yığınlarını tutuşturdu; ancak itfaiye ekipleri ve vatandaşların eşgüdümlü müdahalesi yangının daha geniş bir alana sıçramasını önledi.

soğutma çalışmaları ve risk değerlendirmesi:

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olası yeniden tutuşmaları engellemek için alevin çıktığı noktalar özel olarak söndürüldü ve kontrol edildi. Olay, kuru otların ve biçim artıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesinin önemini bir kez daha gösterdi; bu tür malzemelerin birikmesi yangın riskini artırıyor.

Yetkililer ve müdahale ekipleri, hızlı ihbar ve mahalle dayanışmasının yangının büyümesini engellemede belirleyici olduğunu belirtti.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR SİTENİN KENARINDAKİ OTLUK VE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR SİTENİN KENARINDAKİ OTLUK VE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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