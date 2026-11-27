tarımın gündemi: gıda güvenliği ve milli vizyon:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Tarımda Milli Vizyon Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, tarım ve gıda konusunun artık ülkelerin en üst önceliği haline geldiğini vurguladı. Yumaklı, salgınlardan iklim değişikliğine kadar uzanan çok sayıda sınamanın, ülkeleri kendi tarımsal üretimlerini güvence altına almaya zorladığını belirtti.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım politikasını sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite ve kayıtlı üretim üzerine kurduklarını; bu yaklaşımın aynı zamanda milli güvenlik açısından da önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin yedi bölgesinde 2 bin 200'ün üzerinde ürün üretebilme kapasitesine dikkat çeken Yumaklı, ülkenin tarımsal hasılatının yaklaşık 90 milyar dolar tavanına yaklaştığını ve ihracatın 30 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.

2026 hedefi ve üretim rakamları:

Bakan, 2026 yılı için Türkiye'nin 143 milyon tonun üzerinde tarımsal üretim gerçekleştirmesini beklediklerini ifade etti. Bu üretim seviyesinin, stratejik ürünlerin yeterliliği ve iç arz güvenliği açısından sorun yaşanmayacağının göstergesi olduğunu belirtti.

hayvancılık yol haritası ve uygulamadaki adımlar:

Yumaklı, 2024'te açıklanan hayvancılık yol haritasının amacının dirençli ve verimli bir hayvansal üretim oluşturmak, hayvan hastalıklarını önlemek ve sürü kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Yol haritasının tüm unsurlarının uygulanmaya devam ettiğini ve alınan sonuçların görülmeye başlandığını belirtti.

süt ve kırmızı et üretim modellerinin ayrıştırılması:

Bakan, özellikle süt hayvancılığı ile kırmızı et üretimi için yapılacak besiciliğin birbirinden ayrıştırıldığını vurguladı. Amaçlarının anaç hayvan sayısını artırarak sürdürülebilir karkas verimine ulaşmak ve kırmızı ete yönelik besi modelini geliştirmek olduğunu aktardı.

dijital küpe ve hastalık kontrolü:

Hayvancılıkta takip ve izlenebilirliği güçlendirmek üzere uygulamaya alınan dijital küpelemenin ilk lansmanının Kars'ta yapıldığını hatırlatan Yumaklı, aşı ve küpeleme hizmetlerinin yetiştiricilerden herhangi bir ücret alınmaksızın sağlandığını söyledi. Bu sistemle hayvanın doğumundan itibaren sağlık ve hareketlerinin izlenebileceği; kontrolsüz hayvan hareketleri ile bazı hayvansal hastalıkların azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yumaklı, tüketilen kırmızı etin yalnızca %10-12 civarının ithal edildiğini, yol haritasının tamamlanmasıyla (takvim olarak 2028 hedeflendiğini) ithalata bağlılığın azalacağını ve piyasa dalgalanmalarının dengeleneceğini ifade etti.

üretim planlaması, su odaklılık ve mali yönlendirme:

Bakanlık tarafından hayata geçirilen üretim planlamasının merkezi olmadığını; il, havza ve bölge düzeyinde ziraat odaları, üniversiteler, ticaret odaları ve yerel üreticilerle eşgüdümlü belirlendiğini vurgulayan Yumaklı, planlamanın suyu merkeze aldığını söyledi: "Suyu merkeze aldık. Hep konuşuyoruz, su yoksa hiçbir şey yok."

yönlendirici destekler ve üçlü destek modeli:

Üreticilere verilecek desteklerin sadece doğrudan ödeme olmadığına dikkat çeken Yumaklı, destekleri temel destek, üretim planlaması desteği ve ürün geliştirme desteği olarak üç gruba ayırdıklarını; bu desteklerin üretim desenlerini yönlendirici karakter taşıdığını ifade etti. Hangi ürünü nerede ve ne kadar üretileceği kararlarının da bu kapsamda yerel dinamiklerle belirlendiğini söyledi.

bütçe ve finansman:

2027 yılı için tarıma ayrılan toplam kaynağın 1 trilyon 305 milyar lira olduğunu bildiren Yumaklı, bunun bir önceki yıla göre %39 artışa tekabül ettiğini belirtti. Ayrıca 235 milyar lira doğrudan tarımsal destek tutarının üretim planlamasına esas alınacağını söyledi. Tarımsal kredilerde uygulanan faiz sübvansiyonunun da üreticilere önemli bir maliyet avantajı sağladığını belirterek, kredi faizlerinin %70 oranında devlet tarafından karşılandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, üretim planlamasının yasallaştırılması, yerel aktörlerin dâhil edilmesi ve teşvik-malzeme-destek paketlerinin bir bütün olarak uygulanmasının, Türkiye'nin tarımsal üretiminde sürdürülebilir dönüşümü güvence altına alacağını vurguladı.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI