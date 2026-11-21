Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları kamuoyuna yansıdı. Raporda, Londra merkezli Gildencrest Capital'in fiilen İstanbul'dan yönetildiği; şirketin hesap hareketlerinin, iştirakleri ve çalışan yapılanmasının incelendiği belirtildi.

MASAK kayıtlarına göre şirket 2011'de Londra'da Tera Europe adıyla kuruldu ve 2024'te ismi Gildencrest Capital olarak değiştirildi. Hisselerin yüzde 49'u Emre Tezmen'e, yüzde 40'ı Oğuz Tezmen'e ait olarak kaydedildi. Raporda, faaliyetlerin Londra'dan görünmesine rağmen operasyonel yönetimin İstanbul merkezli personel aracılığıyla yürütüldüğü vurgulandı; bazı bağlı şirketlerin yönetimine ise kağıt üzerinde Tera'nın eski makam şoförü ve büro memuru getirilmiş olduğu tespit edildi.

Hesap hareketleri ve yurtdışı transferleri:

Rapor, Türkiye'deki banka hesaplarından 9 yıl içinde toplam 21 milyar lira aktığını ortaya koydu. Bu tutarın 11,9 milyar lirası Tera Yatırım kaynaklı, 6,3 milyar lirası ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırılmış olarak belirlendi.

Belirli meblağların doğrudan yurtdışına çıkarıldığı, Çekya ve Londra hesaplarına toplam 6,3 milyar lira gönderildiği; bu miktarın 2,2 milyar lirasının geri döndüğü, kalan 4,1 milyar liranın ise yurt dışında kaldığı raporda yer aldı. Yurt dışında kalan tutardan 3,4 milyar liranın Tera Yatırım’a ait olduğu kaydedildi.

Hisse işlemleri ve engellenen aktarım:

MASAK raporuna göre hisse alım-satım emirleri Londra'dan, İsviçre'deki Century City üzerinden Borsa İstanbul'a iletildi. İşlemler yabancı yatırımcı hesapları üzerinden yapıldı, ancak arka plandaki gerçek kişi veya kuruluşların kayıtlara yansımadığı tespit edildi. Bu yöntemin sonucunda elde edilen kazançların yurt dışındaki hesaplarda biriktiği ve söz konusu işlemlerden yaklaşık 7,8 milyar lira kazanç sağlandığı raporda bildirildi.

2026 yılının ilk aylarında yurt dışındaki hesaplardan büyük ölçekli ödemeler de yapıldığı tespit edildi: Enver Çevik'in İsviçre hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabına 500 milyon lira ve aynı dönemde Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar lira ödeme yürütüldüğü kaydedildi.

Ek olarak, Gildencrest'in yeni saklama hesabı üzerinden kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hisselerin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldığı; bunun yanında 1 milyar 950 milyon lira değerindeki hisse aktarımının MASAK tarafından son anda durdurulduğu ifade edildi.

Yasal süreç ve iade çalışmaları:

Başsavcılık, durdurulan ve yurt dışına çıkarılan malvarlıklarıyla ilgili adli istinabe yoluna başvurdu. Ayrıca, ilgili paranın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması yönünde karar alındığı bildirildi; bu adımlar, yurtdışına çıkarılan varlıkların Türkiye'ye iadesine yönelik yürütülen sürecin parçası olarak sunuldu.

Fon soruşturmasında 21 milyar liralık para trafiği: 4,1 milyar lira yurt dışında kaldı