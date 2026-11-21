Maç öncesi durum

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Eyüpspor, yarın saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Eflatun-sarılı ekip ligde 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 3 puanla son sırada yer alırken, ev sahibi bordo-mavililer 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan toplayıp lider Galatasaray’ın ardından 2. sırada bulunuyor.

Lig tablosu ve önceki randevular:

Bu karşılaşma iki takım arasında ligdeki 5. randevu olacak. Daha önce oynanan 4 maçın tamamında Trabzonspor 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere tamamlandı. İki takım arasındaki bu müsabakalarda Karadeniz ekibi toplamda 4 gol atarken, İstanbul temsilcisi golle buluşamadı.

Eyüpspor'un formu ve gol problemine bakış:

Bu sezon Eyüpspor, çıktığı 11 Süper Lig maçının 10unu kaybetti ve sadece 3 gol atabildi. Savunmada ise 30 gol yiyen ekip ligde hem en az gol atan hem de en çok gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Eflatun-sarılılar ligde 8 maçtır galip gelemezken son galibiyetini 3. haftada Corendon Alanyaspor karşısında 2-1’lik skorla aldı.

Teknik yönetim ve kadro sorunları:

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe’ye karşı alınan 8-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı. Yerine gelen Mustafa Dalcı yönetiminde Eyüpspor, oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi ve bu süreçte sadece 1 gol kaydetti.

Gol probleminin yükünü ise Nijeryalı futbolcu Ahmed Abdullahi taşıyor; takımın ligde attığı 3 golün 2'sini Abdullahi kaydetti, diğer gol ise İskoç oyuncu Zak Jules'a ait.

Eksikler ve hakem bilgisi:

Eyüpspor’da sakatlıkları bulunan Simone Giordano, Talha Ülvan, Ahmed Abdullahi ve Bilal Boutobba’nın Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek; yardımcıları Bilal Gölen ve Murat Temel, dördüncü hakem ise Oğuzhan Aksu olacak.

Eyüpspor için zorlu bir deplasman olacağı öngörülen maçta ekip, hem ligdeki kötü gidişi sonlandırmak hem de sakatlıklara rağmen direnç göstermek zorunda. Trabzonspor ise liderliği zorlayan konumunu korumak için sahada galibiyete odaklanacak.

EYÜPSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA YARIN TRABZONSPOR’A KONUK OLACAK.