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Giresun ticaret ve sanayi odasında Hasan Çakırmelikoğlu güven tazeledi

GTSO komite seçimlerinde mevcut başkan Hasan Çakırmelikoğlu’nun listeleri 17 meslek komitesinin 15’inde seçilerek yeni dönem için güvenoyu aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Berk Doğan

Giresun ticaret ve sanayi odasında Hasan Çakırmelikoğlu güven tazeledi

seçim süreci ve sonuçlar:

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) hizmet binasında gerçekleştirilen komite seçimlerinde iş dünyası temsilcileri sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi ve sandıkların açılmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.

Yapılan sayımın ardından açıklanan kesin sonuçlara göre mevcut başkan Hasan Çakırmelikoğlu ile Ergin Kılıçarslan arasındaki yarışta Çakırmelikoğlu'nun listeleri, toplam 17 meslek komitesinin 15'inde seçimi kazandı. Bu sonuçla Çakırmelikoğlu, Oda yönetiminde yeni dönem için güven tazeledi.

yeni dönemin öncelikleri:

Seçim sonrası konuşmasında Çakırmelikoğlu, süreç boyunca kendisine ve ekibine destek veren oda üyelerine teşekkür etti. Yeni dönemde önceliklerinin Giresun ekonomisinin büyümesini sağlamak ve tüccarların sorunlarını her platformda dile getirmek olduğunu vurguladı.

Oda içinde devam edecek çalışmaların, bölge ticaretinin güçlendirilmesine ve üyelerin taleplerinin daha etkin temsil edilmesine odaklanacağı belirtildi. Seçim sonuçları, GTSO yönetiminde süreklilik ve mevcut yol haritasına onay niteliği taşıyor.

HASAN ÇAKIRMELİKOĞLU (SOLDA) VE ERGİN KILIÇARSLAN

HASAN ÇAKIRMELİKOĞLU (SOLDA) VE ERGİN KILIÇARSLAN

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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