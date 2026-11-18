Giresun'a 23 yılda yapılan merkezi yatırımların özeti

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan tarafından paylaşılan verilere göre, 2002-2023 döneminde merkezi yönetim 12 bakanlık aracılığıyla Giresun'a toplam 110 milyar 174 milyon TL yatırım ve destek sağladı. Yatırımların odağında ulaştırma, tarım, çevre, sağlık, eğitim, enerji ve sosyal hizmetler yer alıyor.

ulaştırma ve altyapı yatırımları:

En büyük payı alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları 41 milyar 120 milyon TL seviyesinde. Bu kaynakla Giresun’un toplam karayolu ağı 777 kilometreye ulaştı ve bölünmüş yol uzunluğu 2002'deki 26 kilometreden 128 kilometreye çıkarıldı. Bölgede gerçekleştirilen önemli projeler arasında Eğribel Tüneli ve bağlantı yolları, Dereli yolu, Keşap Köprülü Kavşağı gibi karayolu çalışmaları bulunuyor.

Ulaştırma yatırımları ayrıca yerel erişimi güçlendirerek yük ve yolcu taşımacılığında sürekliliği hedefledi. Karayolu ağındaki artış, bölge içi ulaşım sürelerini kısaltma ve ekonomik faaliyetleri canlandırma açısından ön plana çıktı.

tarım, çevre, sağlık ve sosyal hizmetler:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Giresun'a sağlanan yatırım ve destek tutarı 27 milyar 102 milyon TL. Bu kaynak baraj, gölet, sulama tesisleri, dere ıslahı ve ormancılık çalışmalarına ayrıldı; ilde 6 baraj, 3 gölet ve 17 sulama tesisi tamamlandı ve 45 dere ıslahı yapıldı. Tarımsal destekler de çiftçilere yönelik uygulamaların önemli bir kısmını oluşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yatırımları 16 milyar 480 milyon TL olarak gerçekleşti. KÖYDES çalışmaları kapsamında 4 bin 165 kilometre stabilize ve 2 bin 380 kilometre asfalt yol yapımı tamamlandı; ayrıca 5 bin 491 birimin içme suyu sorunu giderildi.

Sağlık alanında yapılan yatırım tutarı 3 milyar 759 milyon TL. Hastane ve sağlık tesisleri ile acil sağlık hizmetlerinin kapasitesi güçlendirildi; ambulans sayısı 31'den 63'e, 112 acil sağlık istasyonu sayısı ise 12'den 33'e yükseltildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları kapsamında Çotanak Stadyumu başta olmak üzere spor salonları, futbol sahaları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve öğrenci yurtları hizmete sokuldu. Eğitim yatırımları ise 686 milyon 832 bin TL ile derslik sayısını 3 bin 823e çıkardı.

Enerji, sanayi, adalet ve sosyal hizmetler alanlarındaki çalışmalar da kayda değer. Giresun’da doğal gaz dağıtım hattı uzunluğu 713 kilometreye ulaştı. Adalet binaları, ceza infaz kurumları, sosyal hizmet merkezleri, bakım tesisleri ve kültürel altyapı yatırımları da bakanlık faaliyetleri arasında sayıldı.

Bakanlık bazında paylaşılan diğer tutarlar şöyle: Aile ve Sosyal Hizmetler 4 milyar 826 milyon TL, Gençlik ve Spor 3 milyar 925 milyon TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar 3 milyar 837 milyon TL, Adalet 3 milyar 316 milyon TL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 2 milyar 574 milyon TL, Sanayi ve Teknoloji 1 milyar 976 milyon TL, Millî Eğitim 686 milyon 832 bin TL ve Kültür ve Turizm 568 milyon TL.

Hüseyin Alkan, söz konusu verilerin 2002-2023 dönemini kapsadığını vurgulayarak, Giresun’a 12 bakanlık aracılığıyla sağlanan toplam yatırım ve destek tutarının 110 milyar 174 milyon TL olduğunu belirtti.

AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI HÜSEYİN ALKAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU