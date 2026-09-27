Giresun'da AK Parti'nin geniş teşkilat buluşması: salon dolup taşarken dışarıda kalanlar oldu

toplantı yoğun katılım gösterdi:

Atama ile göreve gelen AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkanın ilk büyük teşkilat buluşması, geniş katılımla gerçekleşti. Yaklaşık 3 bin kişilik 19 Eylül Kapalı Spor Salonu tamamen dolarken, yüzlerce partili salona sığmayıp programı dışarıdan takip etti. Salon içindeki konuşmalar alkış ve tezahüratlarla karşılandı; yoğunluk programı miting atmosferine taşıdı.

Toplantıya AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, AK Partili belediye başkanları, önceki dönem il başkanları, il ve ilçe teşkilatları, il genel ve belediye meclisi üyeleri, köy ve mahalle temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

CHP'li belediye yönetimine rağmen hareketlilik:

Giresun Belediyesi’nin CHP yönetiminde olduğu kentte AK Parti teşkilatının düzenlediği bu büyük buluşma, parti içi dinamizmi ortaya koydu. Salonda boş koltuk kalmaması ve dışarıda kalan çok sayıda destekçinin olması, yerel yönetim farklılığına rağmen tabanın hareketli olduğunu gösterdi.

alkan'ın birlik ve hizmet vurgusu:

Toplantıda konuşan İl Başkanı Hüseyin Alkan, teşkilat üyelerine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Alkan, teşkilatların geçmişten bugüne ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ancak sadece hizmet üretmek yetmez, vatandaşımızın gönlüne dokunmak, derdini dinlemek ve yanında olduğumuzu hissettirmek de bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan, birlik ve beraberliğimize güç katan, aynı heyecan ve inançla omuz omuza yürüyen tüm kıymetli teşkilat mensuplarımıza canıgönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" sözlerini kullandı.

Alkan konuşmasını, "Giresun için, milletimiz için, geleceğimiz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz; birlik varsa güç vardır, inanç varsa başarı vardır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Giresun’umuz için daha güzel yarınları hep birlikte inşa edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

eski il başkanlarına vefa:

Programın ilerleyen bölümünde AK Parti Giresun teşkilatında önceki dönem il başkanlığı yapan isimlere teşekkür plaketi takdim edildi. Toplantı, teşkilat mensuplarının ilçelerine dair sorularının cevaplandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

BİR SÜRE ÖNCE ATAMA YOLUYLA AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE GETİRİLEN HÜSEYİN ALKAN, GÖREV SÜRECİNDEKİ İLK BÜYÜK TEŞKİLAT BULUŞMASI OLAN GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI’NDA YOĞUN KATILIMLA DİKKAT ÇEKTİ.