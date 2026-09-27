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New York buluşmasında KKTC ile EİT iş birliği konuşuldu

Tahsin Ertuğruloğlu, BM 81. Genel Kurul haftasında New York'ta EİT Dönem Başkanı Muhammed Ishaq Dar ile KKTC‑EİT iş birliğini ele aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Elif Demir

New York buluşmasında KKTC ile EİT iş birliği konuşuldu

New York temasları kapsamında önemli görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul yüksek düzeyli haftası çerçevesinde bulunduğu New York'taki temasları sırasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dönem Başkanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi. Görüşme, EİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hemen ardından gerçekleştirildi.

Görüşmenin gündemi ve değerlendirme:

Toplantıda, KKTC ile EİT Sekretaryası ve teşkilata üye ülkeler arasındaki mevcut ilişkiler değerlendirildi. Taraflar, ilişkilerin mevcut seviyesini ortaya koyan tespitler yaptı ve karşılıklı kanaat alışverişinde bulundu. Görüşmede, kurumlar arası iletişim ve koordinasyon konuları da ele alındı.

Gelecek döneme yönelik iş birliği imkanları:

Taraflar ayrıca, önümüzdeki dönemde KKTC ile EİT arasındaki iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğine dair potansiyel adımları görüştü. Görüşmelerde, özellikle sekretarya düzeyinde iş birliği imkanlarının genişletilmesi ve üye ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Resmi açıklamada, bu temasların iki taraf arasında daha somut iş birliği yollarının araştırılmasına zemin hazırladığı vurgulandı.

New York'taki bu görüşme, Ertuğruloğlu'nun BM 81. Genel Kurul haftası kapsamındaki diplomatik temaslarının önemli bir parçasını oluşturdu ve EİT ile KKTC arasındaki ilişkilerin geleceğine dair işaretler verdi.

KTKC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED ISHAQ DAR İLE BİR...

KTKC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED ISHAQ DAR İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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