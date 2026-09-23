Giresun'da fındıkta fiyat baskısı sürüyor

Giresun'da serbest piyasada 50 randıman kıymetindeki fındık fiyatları sezon başındaki seviyelerinden düşerek 185 lira civarına geriledi. Sezona yaklaşık 200 lira bandından başlayan fiyatlar, mevsimsel etkenler ve bazı bölgelerde görülen kahverengi kokarca zararı nedeniyle baskı altında kalıyor.

serbest piyasadaki düşüşün etkileri:

Fiyatlardaki gerileme, üreticilerin alternatif alım kanallarına yönelmesine neden oldu. Özellikle sezon başında 50 randıman için 255 lira fiyat açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) talep arttı. TMO'nun Giresun Merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele ilçelerinde açtığı alım noktalarında uzun kuyruklar oluştu ve üreticiler, serbest piyasadaki düşük seviyeleri kıyaslayarak TMO alımlarını tercih ediyor.

TMO ve kooperatif uygulamaları:

Öte yandan, FİSKOBİRLİK'e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi'nde ortak üreticilere uygulanan fiyat 50 randıman için 210 lira olarak kaydedildi. Kooperatif ayrıca üreticilere randıman başına 4 lira 20 kuruş ek ödeme yapıyor. Bu fiyatlama ve destekler, üreticilerin satış tercihlerinde belirleyici oluyor.

Analistler, fiyat baskısının devam etmesi halinde üretici gelirlerinde daralma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Mevsimsel koşullar ve zararlı etkileri takip edilirken, devlet ve kooperatif alımlarının piyasadaki dengeyi sağlamada önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

FINDIK ARŞİV GÖRÜNTÜSÜ