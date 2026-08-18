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Giresun'da selde kaybolan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cesedi bulundu

Keşap'ta 13 Ağustos gecesi sel sularına kapılan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, arama çalışmalarının 5. gününde bulundu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Giresun'da selde kaybolan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cesedi bulundu

Cansız bedenin bulunması:

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan iki kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) bu sabah ölü olarak bulundu. Genç, hurdaya dönmüş araçlarına yaklaşık 100 metre uzaklıkta, deniz yönünde balçık içinde tespit edildi.

Olayın seyri:

Keşap'tan Karabulduk beldesine doğru seyir halindeki otomobil, Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Araçta bulunan üç kişiden sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, araçtaki öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sel sularına kapılarak kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları:

Kaybolan iki kişiyi bulmak amacıyla başlatılan çalışmalarda ekipler, aracın sürüklendiği noktadan denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik bir alanda arama yürüttü. Operasyon, farklı noktalarda sürdü ve toplamda yaklaşık 170 ekibin katılımıyla iş makineleri kullanıldı. Arama çalışmalarının beşinci gününde Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı; dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

Olay, bölgedeki taşkın riskinin ve ani sağanakların insan hayatı üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, arama kurtarma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve kayıp şahsın bulunması için arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

170’E YAKIN EKİBİN İŞ MAKİNELERİ İLE KATILDIĞI ARAMA ÇALIŞMALARININ 5. GÜNÜNDE BU SABAH MUHAMMED...

170’E YAKIN EKİBİN İŞ MAKİNELERİ İLE KATILDIĞI ARAMA ÇALIŞMALARININ 5. GÜNÜNDE BU SABAH MUHAMMED ABDULLAH HAKKIOĞLU’NUN (16) (ARKADAKİ) CANSIZ BEDENİ HURDAYA DÖNMÜŞ ARAÇLARINA 100 METRE UZAKLIKTA DENİZ İSTİKAMETİNDE BALÇIK İÇİNDE BULUNDU. DAYISI MEHMET AKKAYA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI İSE SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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