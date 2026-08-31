Girne açıklarında batık gemiden denize savrulan eşyalar görüntülendi

Denizde sürüklenen eşyalar ve görüntüler

Girne açıklarında batan geminin çevresinde, denize savrulan çeşitli eşyaların yüzeyde sürüklendiği görüntülendi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) kaydettiği görüntülerde, gemiye ait olduğu değerlendirilen eşyalar arasında belirgin şekilde bir valizin deniz yüzeyinde ilerlediği göze çarpıyor.

Görüntüler, kazanın düşünce kısa süre sonra kazazedelerin ve enkaz parçalarının denize dağıldığını gösteriyor; bu tür görseller arama ekipleri için ipucu oluşturuyor ve olay yerindeki nesnelerin tespiti, kurtarma planlarının şekillendirilmesine yardımcı oluyor.

görüntülerin ve delillerin önemi:

Kaydedilen videolar ve yüzeyde tespit edilen eşyalar, arama-kurtarma ekiplerinin odak noktalarını belirlemesinde rol oynuyor. Bir valizin sürüklenmesi, akıntı yönü ve hızına dair saha bilgisi verirken, enkaza ait diğer parçalar batığın konumuna dair dolaylı veri sağlıyor. İHA görüntüleri, ekiplerin arama alanını daraltmasına katkı sunuyor.

arama-kurtarma çalışmalarının kapsamı:

Kazada toplam 267 kişinin bulunduğu belirtilirken, bölgede kayıp 18 kişi için geniş çaplı arama kurtarma sürüyor. Türkiye tarafında 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi görevlendirildi. KKTC tarafında ise 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisi ile Sivil Savunma ekipleri sahada çalışıyor.

Yetkililer, denizdeki görüntülerin ve bulunan eşyaların kayıt altına alınarak hem kaybolanlara ulaştırma hem de olayın seyrine dair soruşturmada kullanılacağını belirtiyor. Aramaların yoğun şekilde sürdüğü bölgede, yüzeydeki izler ekiplerin yönlendirilmesinde belirleyici oluyor.

Girne açıklarında batan geminin çevresinde denize savrulan eşyalar görüntülenirken, bir valizin de deniz yüzeyinde sürüklendiği görüldü.