girne açıklarındaki gemi faciasıyla ilgili 9 şüpheli üç gün tutuklu kaldı

girne açıklarındaki gemi faciası soruşturmasında tutukluluk kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada, mahkeme 9 şüphelinin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. Duruşmada dosya kapsamındaki incelemelerin sürdüğü ve bir dizi teknik ve idari incelemenin dosyaya aktarıldığı bildirildi.

soruşturmanın odağı:

Soruşturmada öncelikli olarak geminin sefer belgeleri, teknik durumu ile kaza anındaki davranışların araştırıldığı belirtildi. Mahkemede verilen bilgilere göre, geminin izin ve sefer belgelerinin tam olduğu, uluslararası sularda sefere uygun bulunduğu ve son denetiminin 2 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca, geminin yaklaşık 12 yıl önce bir kazada hasar gördüğü, onarım sonrası 2024 yılında yeniden sefer izni aldığı bilgileri de soruşturma dosyasına girdi.

Mahkeme uzmanlarının ilk değerlendirmesinde, geminin limandan ayrılış anında hava ve deniz şartlarının seferi engellemediği; 3 metreye kadar dalga durumlarında limandan çıkışta teknik bir engelin bulunmadığı ifade edildi. Şu ana kadar geminin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığına dair bir bulguya ulaşılamadığı da aktarıldı.

mürettebat ve yolcu iddiaları:

Polis ifadelerinde ve mahkemeye sunulan beyanlarda, bazı yolcuların mürettebatın can yelekleri konusunda yeterli bilgi vermediğini ve tahliyede gerektiği gibi yardım edilmediğini iddia ettiği belirtildi. Savunma tarafı ise mürettebatın can yelekleri ve can sallarıyla yolculara yardım ettiğini savundu. Polis, elde edilen ifadeler ve görüntüler üzerinden bu çelişkileri araştıracağını mahkemeye bildirdi.

Yolcular tarafından çekildiği belirtilen görüntüler polis ekiplerince inceleniyor. Soruşturmanın bir diğer odağı ise kazanın oluş şekli; teknik incelemelerle kazanın meydana gelmesinde kasıtlı bir durumun bulunup bulunmadığının tespiti yönünde yoğunlaşıyor.

Mahkemede ayrıca, bazı ifadelerde geminin hasar aldıktan sonra yoluna devam ettiği iddiası gündeme geldi. Bu kapsamda, geminin Türkiye'de gerçekleştirilen bir işlem sırasında zarar gördüğüne yönelik iddialar da polis tarafından araştırılacak.

şirket sorumlulukları ve kaptan incelemeleri:

Soruşturma sadece kaptan ve mürettebatla sınırlı kalmayacak şekilde genişletiliyor. Mahkemede, gemi şirketinin hissedarlarının olaydaki muhtemel sorumluluklarının da inceleneceği vurgulandı. Duruşmada şirket hissedarları olarak Sadık Akyüz, Ramazan Akyüz, Harun Erhun, Bekir Hürdeniz ve Metin Osmancıoğlunun isimleri gündeme geldi.

Ayrıca soruşturma çerçevesinde ikinci kaptanın yardım çağrısı yaptığı ve şüphelilerden Serkan Erol'un kaptana geminin uç kısmının kırıldığını söylediğine ilişkin ifadeler mahkemeye aktarıldı. Erol'un söz konusu bölümü görüp göremeyeceği ve ifadesinin doğruluğu ile kaptanın resmi kaptanlık belgesine ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, soruşturmanın teknik raporlar, tanık beyanları ve elde edilen görüntüler ışığında ilerleyeceğini, soruşturma tamamlanana kadar adli süreçlerin devam edeceğini belirtti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA DÜN YAŞANAN GEMİ FACİASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA MAHKEMEYE ÇIKARILAN 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA 3 GÜN TUTUKLULUK KARARI VERİLDİ.