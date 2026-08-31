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Sauna yangınında 3 kadın hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltında

Batman Gültepe'de spor salonu saunasındaki yangında 3 kadın öldü; işletme sahibi ve çalışanların da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:53

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sauna yangınında 3 kadın hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltında

Olayın ayrıntıları:

Yangın, Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında ortaya çıkan yoğun duman, çok sayıda kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, 3 kadın yapılan tüm tıbbi girişimlere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, spor salonunun işletme sahibi ile çalışanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik teknik ve adli incelemeler devam ediyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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