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Türkevi'nde çevre masası: Emine Erdoğan ve Rosangela Lula da Silva ortak adımları konuştu

Emine Erdoğan, Türkevi'nde Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Rosangela Lula da Silva ile çevre, iklim ve COP31 hazırlıklarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 23:49

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 23:53

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EDİTÖR: Merve Çelik

Türkevi'nde çevre masası: Emine Erdoğan ve Rosangela Lula da Silva ortak adımları konuştu

Görüşme yer ve kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentindeki temasları kapsamında Türkevinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın eşi Rosangela Lula da Silva ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti ve çevre ile iklim gündemi öncelikli konular olarak ele alındı.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı heyetinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sivil toplum temsilcilerinden Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile COP30 Başkanı Büyükelçi Andre Correa do Lago hazır bulundu. Görüşmenin ana eksenini çevre sorunları, iklim kriziyle mücadele ve Sıfır Atık yaklaşımı oluşturdu; ayrıca COP31 sürecine ilişkin iş birliği ve hazırlık mekanizmaları değerlendirildi.

Sosyal medya paylaşımı ve çıkarımlar:

Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeyi paylaştı: "Brezilya Devlet Başkanı’nın değerli eşi Rosangela Lula da Silva Hanımefendi ile Türkevi’nde bir araya geldik. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik". Bu açıklama, ikili temasın hem çevresel politika meselelerine hem de küresel iklim müzakerelerine odaklandığını gösteriyor.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeler, tarafların mevcut projeler ve ortak girişimler açısından karşılıklı değerlendirme yapmasına zemin sağladı. Özellikle sıfır atık girişimleri ve COP süreçlerine ilişkin koordinasyonun güçlendirilmesi, görüşmenin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

EMİNE ERDOĞAN, BREZİLYA DEVLET BAŞKANI&#039;NIN EŞİ SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ

EMİNE ERDOĞAN, BREZİLYA DEVLET BAŞKANI'NIN EŞİ SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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