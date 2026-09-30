Göbeklitepe'den teknoloji daveti: TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da

Göbeklitepe'den teknoloji çağrısı:

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Güneydoğu etabının açılışı öncesinde Şanlıurfa'ya giderek Göbeklitepe'yi ziyaret etti ve halka çağrıda bulundu.

Bayraktar, medeniyetin doğduğu kabul edilen bu bölgeden yapılan davetin sembolik bir anlam taşıdığına işaret ederek, genç nesillerin teknolojiyle kuracağı bağa vurgu yaptı. Ziyaret sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Bayraktar, festivalin sadece bir gösteri olmadığını, aynı zamanda yerel ve ulusal düzeyde bir bilinç ve yetenek seferberliği olduğunu belirtti.

Neden Göbeklitepe'de buluşuldu?:

Bayraktar, Göbeklitepe'nin medeniyetin temellerinin atıldığı bir yer olduğuna dikkat çekti ve bu köklere dayanan bir teknoloji hamlesinin önemini şöyle ifade etti: 'TEKNOFEST Güneydoğu'dayız. Sadece orada değil, Şanlıurfa'da medeniyetin doğduğu yerde, Göbeklitepe'deyiz. Yüksek teknolojide TEKNOFEST kuşağının medeniyetimizin güçlü köklerine dayanarak yaptığı yürüyüş, aslına bakarsanız bir anlamda bu topraklarda doğdu.' Bu sözler, festivalin yerel kimlikle kurduğu bağı özetliyor.

Program ve çağrı:

Festival, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanında kapılarını açacak. Bayraktar, 'Hemen yanında da yarın başlayacak olan TEKNOFEST Şanlıurfa göklere damgasını vuracak' sözleriyle etkinliğin kapsamına dair beklentiyi gündeme taşıdı ve tüm vatandaşları katılmaya davet etti.

Bayraktar ayrıca, bu topraklardan yetişecek nesillerin teknoloji alanında önemli işlere imza atacağına dair ümit belirterek, etkinliğin gençler için bir ilham kaynağı olmasını hedeflediklerini vurguladı. Ziyaret ve yapılan çağrı, TEKNOFEST Güneydoğu'nun bölgeyle kurmak istediği sembolik ve pratik bağları görünür kıldı.

Bayraktar'ın ziyaretinin ardından, festival yetkilileri ve yerel paydaşların iş birliğiyle gerçekleşecek programın, bölgedeki genç yetenekleri ve teknoloji meraklılarını bir araya getirmesi amaçlanıyor. Tüm vatandaşlar, etkinlik süresince sergiler, yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla teknolojiye dair uygulamalı deneyimler yaşayabilecek.

Tüm kamuoyu ve ziyaretçiler, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na 4 Ekim'e kadar bekleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU İÇİN ŞANLIURFA'YA GİDEN TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR, "TARİHİN SIFIR NOKTASI" OLARAK KABUL EDİLEN GÖBEKLİTEPE'Yİ ZİYARET EDEREK, TÜM VATANDAŞLARI FESTİVALE DAVET ETTİ.