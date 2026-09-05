Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Göç ederek geldiği Manavgat'ta genç teknisyen evinde ölü bulundu

Manavgat'ta yalnız yaşayan 24 yaşındaki klima teknisyeni Ahmet Işıklı evinde ölü bulundu; cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Göç ederek geldiği Manavgat'ta genç teknisyen evinde ölü bulundu

Manavgat'ta evinde ölü bulunan klima teknisyeni

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Işıklı, Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle gündeme geldi.

olay yerine müdahale ve bulgular:

İhbar sonrası bölgeye 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açarak içeri girdiğinde Ahmet Işıklı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

inceleme ve adli süreç:

İncelemelerde, Işıklı'nın 20 gün önce Gaziantep'ten Manavgat'a geldiği ve bir iş yerinde klima teknisyeni olarak çalıştığı kaydedildi. Cenaze, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY YERİ İNCELEME, ADLİ TABİP VE CUMHURİYET SAVCISININ İNCELEMELERİNİN ARDINDAN ÖLÜM NEDENİ...

OLAY YERİ İNCELEME, ADLİ TABİP VE CUMHURİYET SAVCISININ İNCELEMELERİNİN ARDINDAN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENMEK ÜZERE ANTALYA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde pan...
images

Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç oto galerideki üç otomobile çarp...
images

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği tatbik...
images

Sinop'ta baraj gölünde sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılığa müdahale

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın ve Samsun il müftülüklerinde karşılıklı atama

Almanpınarı yaylası çukurova'nın kavurucu yazından serin kaçış sunuyor

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde panik

Yörüklerin mavi göçü: teknelerle sürdürülen keçicilik geleneği

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır