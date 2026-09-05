Göç ederek geldiği Manavgat'ta genç teknisyen evinde ölü bulundu

Manavgat'ta evinde ölü bulunan klima teknisyeni

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Işıklı, Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle gündeme geldi.

olay yerine müdahale ve bulgular:

İhbar sonrası bölgeye 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açarak içeri girdiğinde Ahmet Işıklı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

inceleme ve adli süreç:

İncelemelerde, Işıklı'nın 20 gün önce Gaziantep'ten Manavgat'a geldiği ve bir iş yerinde klima teknisyeni olarak çalıştığı kaydedildi. Cenaze, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY YERİ İNCELEME, ADLİ TABİP VE CUMHURİYET SAVCISININ İNCELEMELERİNİN ARDINDAN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENMEK ÜZERE ANTALYA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ.