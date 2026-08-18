Göksu barajı'nda ihbar sonrası erkek cesedi çıkarıldı

Göksu barajı'nda olayın ilk bulgular

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajında dün suda hareketsiz bir erkek şahıs görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Bildirimin ardından bölgeye sevk edilen Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıç ekipleri olay yerine ulaştı. Ekipler, bot desteğiyle şahsı sudan çıkararak karaya çıkardı ve ilk kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze ve adli süreç

Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDEKİ GÖKSU BARAJI’NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.