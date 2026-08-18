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Göksu barajı'nda ihbar sonrası erkek cesedi çıkarıldı

Diyarbakır Çınar'daki Göksu Barajı'nda dün suda hareketsiz bulunan erkek şahıs, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından çıkarılıp morga götürüldü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Göksu barajı'nda ihbar sonrası erkek cesedi çıkarıldı

Göksu barajı'nda olayın ilk bulgular

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajında dün suda hareketsiz bir erkek şahıs görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Bildirimin ardından bölgeye sevk edilen Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıç ekipleri olay yerine ulaştı. Ekipler, bot desteğiyle şahsı sudan çıkararak karaya çıkardı ve ilk kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze ve adli süreç

Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇINAR İLÇESİNDEKİ GÖKSU BARAJI’NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDEKİ GÖKSU BARAJI’NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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