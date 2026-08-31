Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunda kafa kafaya çarpışma: motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunda trafik kazası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Tecirli köyü kavşağında yaşandı. Motosikleti süren Özgür Özerbey idaresindeki 02 AGB 450 plakalı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özgür Özerbey kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve gözaltı:

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor; kaza nedeni ve ayrıntılar yetkililerce araştırılıyor.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ.