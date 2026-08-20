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Gölbaşı'nda otel önünde patlayan trafo mahallede panik yarattı

Adıyaman Gölbaşı'da Cumhuriyet Mahallesi Karayılan Caddesi'ndeki otel önünde elektrik trafosu patladı; itfaiye yangını söndürdü, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı'nda otel önünde patlayan trafo mahallede panik yarattı

gölbaşı'nda trafo patlaması

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir elektrik dağıtım trafosunun patlaması, Cumhuriyet Mahallesi Karayılan Caddesi'nde bulunan bir otel önünde meydana geldi. Patlama sonrası trafoda yangın çıktı ve çevrede kısa süreli panik yaşandı.

patlamanın olduğu nokta:

Kazanın yaşandığı yer olarak belirtilen Cumhuriyet Mahallesi Karayılan Caddesi üzerindeki otel önünde bulunan elektrik dağıtım trafosu, kaynakların aktardığına göre bilinmeyen nedenlerle patladı. Patlamanın ardından trafo alev aldı ve yoğun duman yükseldi.

itfaiye müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti ve alevler çevreye sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi; patlamanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE PATLAYAN ELEKTRİK TRAFOSU KORKUTTU.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE PATLAYAN ELEKTRİK TRAFOSU KORKUTTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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