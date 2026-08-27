Gölcük'te Kafkas ezgileri ve halk oyunları buluştu

Gölcük'te uluslararası Kafkas folklor rüzgarı esti

Gölcük Belediyesi, Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu ve Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Anıtpark'ta düzenlenen Uluslararası Kafkas Folklor etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa yaklaşık üç saat boyunca çeşitli gösteriler damga vurdu.

gösteriler ve katılımcılar:

Programda Gürcistan'dan Kutaisi Akademiur Ansambli Aisi Halk Dansları Topluluğu ile Türkiye'den Orhangazi Kafkas Folklor ve Gürcü Kültür Derneği Okro Halk Dansları Topluluğu sahne alarak Kafkas kültürüne ait yöresel oyunları ve ezgileri sergiledi. Kostümler, ritimler ve oyun düzenleriyle izleyicilere kapsamlı bir kültürel sunum yapıldı.

protokol katılımı ve vurgular:

Etkinliğe Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kutaisi Meclis Başkanı Giorgi Tchigvaria, siyasi parti temsilcileri ile Kültür ve Müzelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vazha Jugheli ve diğer Gürcistan heyeti üyeleri katıldı. Katılımın iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu güçlendirdiği gözlendi.

Etkinlik sonunda konuşan Ali Yıldırım Sezer, organizasyonun bölgenin kültürel zenginliğini görünür kıldığını ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, sahneye çıkan ekiplere ve emeği geçen dernek yöneticilerine teşekkür etti.

GÖLCÜK'TE DÜZENLENEN "ULUSLARARASI KAFKAS FOLKLOR" ETKİNLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.