Şahinbey Belediyesi gençleri yapay zeka üreticisi olmaya hazırlıyor

yerel düzeyde eylem planına destek:

Şahinbey Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında yerel düzeyde somut adımlar atıyor. Planın dört temel ekseni olan Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet çerçevesinde belediyenin teknoloji ve yapay zeka eğitimleri, gençlerin bu stratejiyle paralel biçimde yetiştirilmesini hedefliyor.

eğitim programları ve katılımcı profili:

Belediyenin çatısı altındaki Teknoloji Akademisi'nde bugüne kadar yaklaşık 400 öğrenci yapay zeka ve teknoloji eğitimlerinden yararlandı. Akademide özellikle yapay zekanın temellerine odaklanan Python kodlama, makine öğrenmesi ve görüntü işleme eğitimleri verilirken, ön yüz tasarımı, web tasarımı, 3D tasarım, drone uçuşu ve drone simülasyonu gibi farklı alanlarda da programlar düzenleniyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğrencilere katılım belgeleri takdim ediliyor.

uygulama odaklı öğrenme ve proje geliştirme:

Eğitimlerin temel amacı, çocuk ve gençlerin yapay zekâyı erken yaşta tanıması, teknolojiye etkin biçimde hakim olabilecek bilgi ve beceriler kazanması ve öğrendiklerini uygulamalı projelere dönüştürmesi. Akademide teorik derslerin yanı sıra pratik atölye çalışmaları ile öğrenciler yazılım ve donanım odaklı çözümler geliştirme fırsatı buluyor.

üretime dönüşen teknoloji yolculuğu:

Teknoloji Akademisi'nden mezun olan gençler, kazandıkları bilgi ve becerileri farklı teknoloji projelerinde geliştirme imkânı buluyor. Bu çalışmalar, öğrencilerin ulusal yarışmalarda, özellikle TEKNOFEST gibi platformlarda projelerini sergilemelerine olanak tanıyor ve belediyenin hedeflediği üzere gençleri yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji geliştiren ve yenilikçi çözümler üreten bireyler haline getiriyor.

başkanın değerlendirmesi:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin yapay zeka hedeflerine yerel düzeyde katkı sağlamanın önemine vurgu yaparak gençlerin geleceğin teknolojilerine hazırlanmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Tahmazoğlu, bugüne kadar yaklaşık 400 öğrencinin eğitimlerden faydalandığını, amaçlarının gençleri yalnızca kullanıcı değil üretici olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Belediye atölyelerinde eğitim gören öğrenciler ise verilen imkanların hem eğitim yaşamlarına hem de gündelik hayatlarına olumlu katkı sağladığını belirterek Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Şahinbey Belediyesi, eğitim ve teknoloji odaklı çalışmalarını sürdürerek 2026-2030 eylem planının hedefleriyle uyumlu yerel bir örnek olmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKA VİZYONUNA ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN GÜÇLÜ DESTEK