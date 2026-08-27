Gaziantep’in hafızasına beş fotoğrafla geçmişin ışığı

Gaziantep Kent Konseyi tarafından dijital müzayedelerden edinilen 5 tarihi fotoğraf, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi’ne bağışlandı. Fotoğraflar 1921-1923 yıllarını kapsıyor ve Milli Mücadele ile Cumhuriyet’in kuruluş sürecine ilişkin nadir görsel belgeler niteliği taşıyor.

koleksiyondaki kareler:

Koleksiyon, dönemin toplumsal ve siyasal atmosferini yansıtan birden çok önemli kare içeriyor. Bir fotoğraf, Büyük Taarruz sürecinde Afyonkarahisar ve Eskişehir’in kurtuluşunun Askerlik Şubesi önünde coşkuyla kutlandığı anları gösteriyor. Başka bir görüntü İzmir’in kurtuluşunu takiben kentte yaşanan milli sevinç gösterilerini belgeliyor. Ayrıca 1922 yılına ilişkin, TBMM’nin 3. yasama yılı açılışının Hükümet Konağı’nda düzenlenen resmi törenle karşılanmasına ait görüntüler koleksiyonda yer alıyor. Koleksiyonda, Kuvayı Milliye önderleri ile Türk ordusu mensuplarını bir arada gösteren sivil-asker grup portresi de dikkat çekiyor.

tarihi hafızanın korunması:

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, görsellerin Kent Arşivi’ne bağışlanmasının amacının tarihi belgelerin korunması ve araştırmacıların yanı sıra gelecek kuşakların erişimine sunulması olduğunu bildirdi. Güzelbey, görsellerin yazılı tarih kaynaklarını somut görsel verilerle desteklediğine vurgu yaptı ve "Tarihi hafızanın korunması ortak sorumluluğumuzdur" dedi.

Güzelbey, fotoğrafların Gaziantep’in Milli Mücadele yıllarında ortaya koyduğu iradenin ve Anadolu’nun ortak milli ruhunun somut tanıkları olduğunu belirtti. Büyük Taarruz’un 104. yılında bu belgelerin kurtuluş sürecine tanıklık etmesinin ayrıca anlam taşıdığını söyleyen Güzelbey, "Türk’ün zafer ayı ağustosta, yaşadığımız toprakları bize yurt kılan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere, tüm atalarımıza bu tarihi vesikalar vesilesiyle minnetimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bağışlanan fotoğrafların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi’nde korunup sınıflandırılarak dijital ve fiziksel erişime açılması planlanıyor. Bu girişim, yerel tarih hafızasının güçlendirilmesi ve Milli Mücadele ışığında kent belleğinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNE TANIKLIK EDEN 5 TARİHİ FOTOĞRAF, GAZİANTEP KENT ARŞİVİ’NE KAZANDIRILDI