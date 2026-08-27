Tatilden dönüşte kaza: İlknur Aydoğan hayatını kaybetti

Tatil dönüşü meydana gelen trafik kazasında bir öğretmen yaşamını yitirdi

Antalya’dan Ankara’ya dönerken geçirdikleri trafik kazasında 47 yaşındaki sınıf öğretmeni İlknur Aydoğan hayatını kaybetti. Kaza, Akseki ilçesi Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Sürücü Murat Aydoğan (51) idaresindeki Peugeot marka, 66 AEL 770 plakalı otomobilin Püser Boğazı mevkiine geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağ tarafındaki dağlık ve taşlık alana çarptığı, aracın taklalar atarak savrulduğu bildirildi.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde İlknur Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği, sürücü Murat Aydoğan ile araçta bulunan 11 yaşındaki oğulları K.A.'nın yaralandığı belirlendi.

Müdahale, adli işlemler ve cenaze teslimi:

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen İlknur Aydoğan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından İlknur Aydoğan’ın cenazesi bugün yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Cenazeyi teslim almaya gelenlerin arasında, kazayı yaralı olarak atlatan eşi Murat Aydoğan'ın da bulunduğu ve eşinin durumunun üzgün olduğu gözlendi. Öğretmenin görev yaptığı öğrenilen Ankara Tek İlköğretim Okulu'ndaki meslek hayatı ve aile yakınlarının acısı dikkat çekti.

İlknur Aydoğan'ın cenazesi, eşinin ve yakınlarının teslim almasının ardından yarın toprağa verilmek üzere Nevşehir iline götürüldü.

TATİL İÇİN GELDİKLERİ ANTALYA’DAN DÖNÜŞ YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 47 YAŞINDAKİ SINIF ÖĞRETMENİNİN CENAZESİ AYNI KAZAYI YARALI OLARAK ATLATAN EŞİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI.