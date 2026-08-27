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Sokaklarda tiyatro coşkusu: Turgut ve Lulu çocuklarla buluşuyor

Turgutlu Belediyesi’nin Turgut & Lulu sokak tiyatrosu 31 Ağustos–5 Eylül arasında ücretsiz olarak mahallelerde sahnelenecek; final 5 Eylül’de.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sokaklarda tiyatro coşkusu: Turgut ve Lulu çocuklarla buluşuyor

turgut ve lulu sokaklarda:

Turgutlu Belediyesi tarafından geliştirilen Turgut ve Lulu karakterleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında bu kez sokak tiyatrosu ile çocukların karşısına çıkıyor. Etkinlikler 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde mahalle mahalle ücretsiz olarak sahnelenecek.

gösteri takvimi ve mahalleler:

31 Ağustos Pazartesi: 17.00 Çıkrıkçı Düğün Salonu önünde, 18.30 Urganlı Ekrem Demir Parkı’nda, 19.30 Çepnibektaş Mahallesi Meydanı’nda.

1 Eylül Salı: 17.00 Dağyeniköy Düğün Salonu önünde, 18.00 Dağmarmara Taşımalı Okul Bahçesi’nde.

2 Eylül Çarşamba: 17.00 Çepnidere Hacı Mukaddes Altan Okul Bahçesi, 18.00 Çatalköprü Muhtarlık önü, 19.30 Osmancık Festival Alanı.

3 Eylül Perşembe: 17.00 Avşar Vicdan Parıldar İlköğretim Okulu Bahçesi, 18.30 Derbent Sabiha Erturgut İlköğretim Okulu Bahçesi.

4 Eylül Cuma: 17.00 Musacalı Mahallesi Köy Meydanı, 18.00 İzzettin Mahallesi Meydanı.

final ve ulaşım bilgileri:

Programun finali 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Ekrem Gürel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kültür merkezindeki gösteriye katılmak isteyenler için saat 16.30’da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, karakterlerin kentle özdeşleşmesini hedeflediklerini vurgulayarak "Turgut ve Lulu’yu çocuklarımızın severek takip edeceği, kentimizle özdeşleşecek iki güzel karakter olarak hayata geçirdik. Kentimizin yeni yüzleri Turgut ve Lulu şimdi de sokak tiyatrosuyla mahallelerimizi gezecek, çocuklarımızla buluşacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Haftası Etkinliklerimiz kapsamında gerçekleştireceğimiz ücretsiz gösterilerimize tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi davet ediyorum" dedi.

Belediyenin eğitici ve eğlenceli çalışmaları kapsamında düzenlenen bu sokak tiyatrosu, kısa gösterimlerle mahallelerde çocuklara yönelik erişilebilir bir etkinlik sunmayı amaçlıyor. Aileler, belirlenen saatlerde ilgili meydan ve okul bahçelerinde çocuklarıyla birlikte gösterilere katılabilirler.

TURGUTLU BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN &quot;TURGUT VE LULU&quot; KARAKTERLERİ, BU KEZ SOKAK...

TURGUTLU BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "TURGUT VE LULU" KARAKTERLERİ, BU KEZ SOKAK TİYATROSUYLA ÇOCUKLARIN KARŞISINA ÇIKACAK. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE KURTULUŞ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK GÖSTERİLER, 31 AĞUSTOS-5 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA TURGUTLU’NUN FARKLI MAHALLELERİNDE ÜCRETSİZ OLARAK SAHNELENECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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