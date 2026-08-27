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Mecitözü'nde unutulmuş hamam köy tarihine yeniden hayat vermeyi bekliyor

İbek köyündeki tarihi hamam, ayakta kalan bölümleriyle zamana direniyor; köylüler, tarihi araştırılıp restore edilip köy kültürüne kazandırılmasını istiyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:04

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Mecitözü'nde unutulmuş hamam köy tarihine yeniden hayat vermeyi bekliyor

Mecitözü İbek köyünde atıl durumdaki hamam restore bekliyor

Çorum'un Mecitözü ilçesi İbek köyünde bulunan tarihi hamam, uzun süredir kullanılmıyor ve bir bölümü ayakta kalmış durumda. Köy sakinleri, yapının hem tarihinin araştırılmasını hem de restore edilerek köyün kültürel mirasına kazandırılmasını talep ediyor. Bölgeye ilişkin söylemler, hamamın çok eski dönemlerde askerler için yapıldığı yönünde.

tarihi köken ve kullanım öyküsü:

Köyde yaşayan büyüklerin anlattıklarına göre, hamam eskiden bölgedeki askerler tarafından kullanılıyordu. Askerlerin bölgeden ayrılmasının ardından, köy halkı da uzun yıllar bu hamamdan faydalandı. Yapının hangi döneme ait olduğu kesin olarak belirlenememiş; bu nedenle köylüler, geçmişinin araştırılmasını istiyor. Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, yaşlıların aktardığı rivayeti aktarırken 'Çok eski bir tarihi ve mazisi olduğu rivayet ediliyor' diyerek belirsizliğe dikkat çekti.

restorasyon talebi ve beklenen kazanımlar:

Hamamın fiziksel ölçeği küçük olsa da, dönemin yaşam koşulları göz önüne alındığında yerel ihtiyaçları karşılayan önemli bir yapı olduğu vurgulanıyor. Köylüler, yapının restore edilmesi halinde İbek köyü için değerli bir tarihi eser ortaya çıkacağını belirtiyor. Aydoğdu sözcüğünde, 'Bu hamamın restore edilip güzel bir şekilde köyümüze kazandırılmasını tüm yetkililerden istiyoruz' ifadesiyle yetkililere çağrı yaptı.

Uzun vadede hamamın korunması, yalnızca taşınmazın fiziksel olarak onarımını değil aynı zamanda yerel belleğin ve kültürel pratiklerin kayıt altına alınmasını da gerektiriyor. Köylülerin isteği, önce yapının tarihsel kaydının çıkartılması; ardından koruma-restorasyon süreçlerinin başlatılması yönünde. Bu adımlar atılırsa, hamam hem yerel kimliğin bir parçası olarak kalacak hem de turizm ve eğitim amaçlı değerlendirilebilecek bir kültürel varlık haline gelebilir.

ÇORUM&#039;UN MECİTÖZÜ İLÇESİNDE BULUNAN VE UZUN SÜREDİR ATIL VAZİYETTE BULUNAN TARİHİ HAMAM ZAMANA...

ÇORUM'UN MECİTÖZÜ İLÇESİNDE BULUNAN VE UZUN SÜREDİR ATIL VAZİYETTE BULUNAN TARİHİ HAMAM ZAMANA DİRENİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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