Yol çalışması yüzünden tarla yoluna sapan otomobil şarampole girince halatla çıkarıldı

Olayın detayları:

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Sincik-Kahta karayolunun Teğmenli Köyü mevkiinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Çalışmalar kapsamında geçici servis yolu da açılmayınca, Kahta yönüne gitmek zorunda olan sürücüler tarla yollarını kullanıyor.

Tarla yolunu kullanan bir otomobil sürücüsü, alınan bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole girdi. Kazada hiçbir yaralanma yaşanmadı; araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.

Ulaşım düzenlemeleri ve riskler:

Karayolunda yürütülen çalışmaların yanında geçici servis yolunun açılmaması, sürücüleri stabilize edilmemiş veya dar tarla yollarına yönlendiriyor. Bu tür güzergâhlar, zemin koşulları ve yol kenarındaki şarampoller nedeniyle araç hakimiyetinin kaybedilmesine zemin hazırlayabiliyor. Yerel yetkililerin alternatif ulaşım düzenlemelerini hızlandırması, benzer kazaların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Müdahale ve araç kurtarma:

Şarampole giren otomobilin yardımına, bölgede seyir halinde olan diğer sürücüler yetişti. Toplanan yardımlaşma sonucu araç, halat yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek kurtarıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmemesi, müdahalenin hızlı ve koordineli gerçekleştiğini gösteriyor.

Olay, yol çalışmaları sırasında ulaşımın nasıl planlandığının ve alternatif güzergâhların önemini bir kez daha hatırlatırken, sürücülerin de kapalı ana yollar söz konusu olduğunda daha temkinli ve yavaş seyretmelerinin gerekliliğini ortaya koydu.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE YOL ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILAN SİNCİK-KAHTA KARAYOLUNDA SÜRÜCÜLER TARLA YOLLARINI KULLANMAK ZORUNDA KALIRKEN, BİR OTOMOBİL ŞARAMPOLE GİRDİ.