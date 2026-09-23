Göller canlanıyor: Mersin'de 347 bin yavru sazan suyla buluştu

Mersin'de balıklandırma çalışması geniş çapta gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi'nin 45. yılı kapsamında Mersin'de kapsamlı bir balıklandırma faaliyeti yapıldı. Kent genelinde 9 ilçe sınırları içinde bulunan 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan bırakıldı.

Program çerçevesinde Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Göleti'nde de yavrular suyla buluşturuldu. Balıklandırma çalışmalarına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Şube Müdürü Yiğit Alaşehir, Toroslar İlçe Müdürü Muttalip Kurt, Güzelyayla Mahalle Muhtarı ve teknik personel katıldı.

çalışmanın hedefleri:

Yetkililer çalışmaların, doğal yaşamın korunması, balık popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve su ürünleri varlığının gelecek nesillere aktarılması amacı taşıdığını belirtti. Salınan yavru sazanların göl ekosistemlerine adaptasyonu ve popülasyon dengesinin güçlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer aldı.

vatandaşa ve amatör balıkçılara çağrı:

Yetkililer, 347 bin yavru sazanın korunmasının önemine dikkat çekerek vatandaşları ve amatör balıkçıları avlanma kurallarına uymaya davet etti. Bu çağrı kapsamında yasak ve sınırlamalara riayet edilmesi, yeni nesiller için su ürünleri kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacak şekilde vurgulandı.

MERSİN’DE ‘SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRMA PROJESİ’ KAPSAMINDA 9 İLÇEDE BULUNAN 17 GÖL VE GÖLETE TOPLAM 347 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI.