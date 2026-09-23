Kış öncesi Manisa'da dereler temizleniyor: hedef 400 kilometre

Manisa'da dere temizliği hız kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan yağışlı döneme hazırlık kapsamında il genelinde dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, suyun sağlıklı akışını engelleyebilecek malzemeleri ve birikintileri dere yataklarından temizleyerek taşkın riskini azaltmayı hedefliyor.

yapılan çalışmalar ve hedefler:

İl merkezinde Gediz Nehri'ne ulaşan Çaybaşı, Akmescit, Yemişlik ve Safran çay ve derelerinin Gediz'e kadar olan bölümlerinde çalışmalar tamamlandı; bu alanlarda yaklaşık 10 kilometrelik hat temizlendi. İl genelinde bugüne kadar toplamda yaklaşık 250 kilometre dere hattına ulaşılırken, yıl sonuna kadar bu rakamın 400 kilometre'ye çıkarılması hedefleniyor.

risk azaltma ve rutin kontroller:

Çalışmalar, geçmiş dönemlerde taşkın riski yaşanan bölgelerde önceliklendirilerek sürdürülüyor. Ekipler sadece temizlik yapmakla kalmayıp dere yataklarında rutin kontroller gerçekleştiriyor ve yağışlı dönemde olası su baskınlarını önlemek için hazırlıkları yoğunlaştırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa’mızın dört bir yanında derelerimizi temizliyor, kış aylarına hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz dere temizlik çalışmalarında ilimiz merkezinden Gediz Nehri’ne ulaşan derelerimizde 10 kilometreye yakın temizliği tamamladık. İlimiz genelinde bugüne kadar yaklaşık 250 kilometre hatta ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 400 kilometre" ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Abdurrahman Recep Günay ise çalışmaların il genelinde aralıksız sürdüğünü belirterek, "Besim Başkanımızın talimatıyla Manisa il merkezimizde Çaybaşı, Akmescit, Yemişlik ve Safran çayı ve derelerimizin Gediz Nehri’ne kadar olan kısımlarındaki temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Manisa il merkezinde Gediz Nehri’ne ulaşan derelerimizde toplam 10 kilometreye yakın bir temizlik çalışması gerçekleştirdik" dedi. Günay ayrıca, "Önümüzdeki sonbahar mevsiminde yağışların gelmesiyle birlikte şehir merkezinde olabilecek taşkın ve sıkıntılı durumları aşabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Ara ara sıkıntı yaşanan bölgelerde rutin kontrollerimiz ve çalışmalarımız devam edecek. Bütün çalışmalarımızı kışa hazırlıklı bir şekilde girmek üzere il genelinde yayarak sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI ABDURRAHMAN RECEP GÜNAY (SOLDAKİ) İSE ÇALIŞMALARIN İL GENELİNDE ARALIKSIZ SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.