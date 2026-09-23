Van'da afetlere karşı güçlendirme: 2027-2031 İRAP hazırlıkları hızlandı

İl afet risk azaltma planı için ikinci çalıştay tamamlandı

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 2. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalıştayı, 2027-2031 dönemine yönelik risk azaltma stratejilerinin şekillendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalıştay, ilin mevcut risk profili ve geleceğe dönük önceliklerin somut eylem programlarına dönüştürülmesini hedefledi.

Katılımcılar ve çalıştayın amaçları

Van Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde yapılan etkinliğe kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı. Çalıştaya, afet masalarında görevli asil ve yedek temsilciler de dahil edilerek kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı. Organizasyonda AFAD İl Müdürlüğü yürütücülüğünde, her kurumun görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde katkı sunması sağlandı.

Öncelikli alanlar ve eylem adımları

Masa çalışmaları ve değerlendirilen senaryolar sonucunda, ilin öncelikli risk azaltma alanları tespit edildi. Katılımcılar, kurumların üstlenebileceği somut ve uygulanabilir eylemleri ortaya koydu; bu eylemler sorumlu ve ilgili kurumlarla ilişkilendirildi. Eylemlerin izlenebilir ve ölçülebilir kriterlerle hazırlanması üzerinde özellikle duruldu.

Çalıştayda ayrıca kurumlar arası iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi, kaynak ve görev dağılımının netleştirilmesi ve yürütülecek faaliyetlerin planlı bir takvime oturtulması gerektiği vurgulandı. Bu yaklaşımın, 2027-2031 döneminde yürütülecek çalışmaların sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacağı belirtildi.

Son oturumlarda, ortaya çıkan eylem önerileri üzerinde önceliklendirme yapılarak kısa, orta ve uzun vadeli adımlar belirlendi. İRAP sürecinin devamında yapılacak izleme ve değerlendirme faaliyetleriyle, planlanan hedeflerin gerçekleşme düzeyinin takip edileceği ifade edildi.

Çalıştayın kapanışında, afet risklerinin azaltılmasında yerel aktörlerin rolünün önemi tekrarlandığı gibi, koordinasyonun sürekliliğinin sağlanması için düzenli toplantı ve eğitim programlarının sürdürülmesi kararı alındı. Bu kararların, ilin afetlere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik somut katkılar sunması bekleniyor.

VAN AFET VE ACİL DURUM (AFAD) İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) KAPSAMINDA, 2027–2031 YILLARINI KAPSAYACAK YENİ PLAN DÖNEMİNE YÖNELİK 2. İRAP ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.