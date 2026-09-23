Birecik'in köy bağlantıları 40 kilometrede sathi asfaltla yenileniyor

Çalışmanın kapsamı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Birecik ilçesinde mahalleleri birbirine bağlayan yaklaşık 40 kilometrelik grup yolunda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Proje, Çiçekalan, Eşmeler, Ortaeşme, Yukarı Eşme, Yenieşme, Dikmetaş, Göktepe, İncirlidere, Konak, Fıstıklı, Direkli, Sakaltutan, İncirli, Düzlüce, Aşağıfatmacık, Orta Fatmacık, Küçükfatmacık, Aslanlı, Han, Kurucahöyük ve Diktepe mahallelerini birbirine bağlayıp Suruç-Birecik karayoluna ulaşımı sağlıyor.

Süreç ve teknik detaylar:

Çalışmalar kapsamında öncelikle deforme olmuş asfalt tabakası kaldırıldı ve yolun altyapısına yönelik mekanik düzenlemeler tamamlandı. Ekipler şu aşamada güzergâhta sathi asfalt kaplama uygulaması gerçekleştiriyor. Yapılan işlemler, yol yüzeyinin dayanıklılığını artırmayı ve kısa sürede güvenli ulaşımı sağlamayı hedefliyor.

Yerel halkın beklentisi ve değerlendirmeler:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun bölge sakinlerinin kullanımına sunulması planlanıyor. Konak Mahalle Muhtarı Ali Demirbilek, projeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yolumuz çok bozuktu. Şimdi yolumuz çok güzel oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a ve ekiplerine teşekkür ediyoruz".

Bölge sakinleri de ulaşımda kolaylık ve konfor beklediklerini belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti. Yetkililer, çalışmaların planlandığı takvime göre sürdürülüp kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN BİRECİK’TE 40 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNA SATHİ ASFALT