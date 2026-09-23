Scarlet Lady Bodrum'a yanaşıp 2 bin 637 yolcu getirdi

Scarlet Lady bodrum limanına yanaştı

Bahama bayraklı Scarlet Lady, sabah saatlerinde Yunanistan’ın Rodos Limanından hareket ederek Muğla’nın Bodrum ilçesine ulaştı. 277 metre boyundaki gemi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesine demirledi.

gemi ve yolcu profili:

Gemiye toplam 2 bin 637 yolcu ve 1.142 personel kayıtlı olup, yolcu kitlesi ağırlıklı olarak Amerikalılardan oluşuyor. Bu sayılar, limanda sabah boyunca yoğun bir hareketlilik ve hizmet talebi yarattı.

sefer planı ve liman hareketi:

Scarlet Lady, Bodrum ziyareti sonrasında akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanına doğru seferine devam edecek. Yanaşma ve ayrılma işlemleri liman yetkilileri ve gemi personeli koordinasyonunda gerçekleştirildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE GELEN SCARLET LADY İSİMLİ YOLCU GEMİSİ, 2 BİN 637 YOLCU GETİRDİ.