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Hasat başladı: Elazığ'da 2026 sezonunda 38,4 ton Antep fıstığı bekleniyor

Elazığ'da 2026 sezonu Antep fıstığı hasadı başladı. 45 üreticinin yer aldığı 268 dekarlık alanda yaklaşık 38,4 ton rekolte bekleniyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Berk Doğan

Hasat başladı: Elazığ'da 2026 sezonunda 38,4 ton Antep fıstığı bekleniyor

Elazığ'da 2026 Antep fıstığı sezonu sahaya indi

Elazığ'da 2026 üretim sezonunda Antep fıstığı hasadı başladı. Kent genelinde özellikle merkez, Keban ve Palu ilçelerinde yoğunlaşan üretimde, Harput yöresindeki Gümüşbağlar Köyü ön plana çıkıyor. Bu yıl il genelinde 268 dekar alanda üretim yapılması ve yaklaşık 38,4 ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

hasat çalışmaları sahada ilerliyor:

Hasat programı kapsamında Gümüşbağlar Köyü'nde, üretici Memet Gezer'e ait yaklaşık 32 dekarlık Antep fıstığı bahçesinde hasat gerçekleştirildi. Çalışmalara İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ile teknik personel de katıldı ve üreticinin heyecanına ortak oldu. Sahadaki uygulamalar üreticilerin deneyimiyle birlikte yürütülüyor.

üretici sayısı ve bölgesel dağılım:

Elazığ genelinde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapan 45 üretici bulunuyor. Üretimin merkez, Keban ve Palu ekseninde yoğunlaşması, Harput yöresindeki bazı köylerin bu alanda öne çıkmasına neden oluyor. Yerel tarım yetkilileri, planlı hasat programı ile sezon boyunca ürün takibi ve teknik destek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Sezonun ilerleyen dönemlerinde hasat verileri ve üretim raporlarıyla rekolte tahminleri kesinleşecek; yetkililer ve üreticiler sonuçları takip ederek gerekli tedbirleri almayı amaçlıyor.

HASAT PROGRAMINA KATILAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SAADETTİN TAŞKESEN VE TEKNİK PERSONEL...

HASAT PROGRAMINA KATILAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SAADETTİN TAŞKESEN VE TEKNİK PERSONEL ÜRETİCİNİN HEYECANINA ORTAK OLDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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