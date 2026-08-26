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Gönen'de bahçe barakasında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesi Rüstem Mahallesi'nde bahçe içindeki barakada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; baraka kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gönen'de bahçe barakasında çıkan yangın söndürüldü

Gönen'de bahçe barakasında yangın

Balıkesir'in Gönen ilçesi Rüstem Mahallesi 9005 Sokak'ta, bahçe içinde bulunan bir barakada yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda baraka tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

GÖNEN’DE BARAKA YANGINI

GÖNEN’DE BARAKA YANGINI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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