Gönüllü dönüşlerde iki yıl: Kilis Öncüpınar sınırından Suriye'ye geçişler sürüyor

Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşleri yaklaşık iki yıldır devam ediyor. İstanbul, Şanlıurfa ve Kayseri başta olmak üzere farklı şehirlerden yola çıkan vatandaşlar, geçişlerini büyük ölçüde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştiriyor.

Dönüşlerin seyri:

Gönüllü geri dönüşler, düzenli ama kademeli bir akış halinde sürüyor. İstanbul, Şanlıurfa ve Kayseri gibi illerden gelen gruplar Kilis'e ulaşıp, resmi prosedürleri tamamladıktan sonra sınır kapısından Suriye'ye geçiyor. Yetkililer ve saha gözlemleri, dönüşlerin planlı ve bireysel tercihlere dayalı olduğunu gösteriyor; ailelerin ve bireylerin farklı sürelerde Türkiye'de kalışları dönüş kararlarını etkiliyor.

Gelenlerin profili ve motivasyonları:

Geçiş yapanlar arasında farklı sürelerle Türkiye'de yaşamış kişiler bulunuyor. İstanbul'dan Kilis'e gelerek Suriye'ye geçen bir kişi, Türkiye'de 13 yıldır yaşadığını, 36 yaşında olduğunu ve tercümanlık yaptığını aktardı; kendisinin 5 dil bildiğini ve gençlik yıllarının Türkiye'de geçtiğini belirtti. Bu kişi ve benzerleri Türkiye'yi yaşamlarında önemli bir yer olarak tanımlıyor; birçoğu ülkeyi 'birinci vatan' olarak gördüklerini ifade ediyor.

Diğer dönüşçüler ise Türkiye'de 14 yılı aşkın süredir yaşadıklarını söyleyerek burada güzel yıllar geçirdiklerini vurguluyor. Genel tablo, dönüş kararlarının bireysel koşullar, aile bağları ve yaşam öyküleriyle şekillendiğini gösteriyor; sınır kapısındaki akış ise düzenli ancak kademeli bir tempo izliyor.

Yetkililer ve sahadaki aktörler, dönüş süreçlerinin izlenmesi ve geri dönenlerin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çalışmaları sürdürürken, toplumsal uyum ve yeniden yerleşim konuları öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

SURİYE'DE ESAD REJİMİNİN 8 ARALIK 2024'TE SONA ERMESİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'DE YAŞAYAN SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİ YAKLAŞIK 2 YILDIR SÜRÜYOR. TÜRKİYE'NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDE YAŞAYAN SURİYELİLER, KİLİS ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI ÜZERİNDEN ÜLKELERİNE GEÇİŞ YAPIYOR.