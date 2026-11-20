Elazığ’da araç camından taşınan malzeme trafikte risk oluşturdu

Elazığ’da trafikte ilerleyen bir aracın, aldığı inşaat malzemesini araca sığdıramayınca camdan sarkıttığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Aksaray Mahallesi Şehit Hamdi Tuncel Caddesi üzerinde meydana geldi.

olayın ayrıntıları:

Görüntülerde sürücüsünün ve plakasının tespit edilemediği araç, taşımaya çalıştığı malzemeyi aracın penceresinden dışarı doğru uzatmış şekilde ilerliyor. Kayda yansıyan görüntülerde, camdan sarkan malzemenin çevredeki araçlar ve yayalar için potansiyel tehlike oluşturduğu fark ediliyor.

görüntülerin ve risklerin değerlendirilmesi:

O anları kaydeden bir başka araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, söz konusu yöntemin trafikte güvenliği nasıl tehlikeye attığını gözler önüne seriyor. Sürücünün ve plakanın öğrenilemediği belirtilirken, camdan sarkan malzemenin kontrolsüz taşınmasının kazalara davetiye çıkarabileceği vurgulanıyor.

Yetkili mercilerin olaya ilişkin herhangi bir açıklaması haberde yer almıyor; görüntüler ise trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor.

ELAZIĞ’DA BİR VATANDAŞ, ALDIĞI İNŞAAT MALZEMESİNİ CAMDAN DIŞARI ÇIKARTARAK TAŞIDI. TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN SÜRÜCÜ, BİR BAŞKA ARAÇTA BULUNAN VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI