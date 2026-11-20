Devrilme olayında sürücü yaralandı

Kaza, saat 10.40 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BU 5840 plakalı plastik hammadde yüklü kamyonetin sürücüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yan yatarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonetteki plastik hammaddeler yola saçıldı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi takiben yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olay yerinde güvenlik önlemleri alıp çevre emniyetini sağladı.

Trafik ve temizleme çalışmaları:

Yan yatan kamyonet yolun bir şeridini trafiğe kapatırken, yola saçılan plastik hammaddeler başka bir kamyonete yüklenerek yoldan kaldırıldı. Bu çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluştu ve bölgede kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi; yoğunluk, dronla görüntülendi.

Karayolları ekiplerinin ve diğer müdahale ekiplerinin çalışmaları sonrasında yolun güvenli şekilde temizlenmesi ve trafik akışının normale döndürülmesi için ekipler bölgedeki çalışmasını sürdürdü.

TEM OTOYOLU SULTANGAZİ SAPAĞINDA PLASTİK HAMMADDE YÜKLÜ KAMYONETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI. YOLA SAÇILAN HAMMADDELER BAŞKA BİR KAMYONETE YÜKLENEREK KALDIRILDI.