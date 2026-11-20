Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, saat 10.40 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BU 5840 plakalı plastik hammadde yüklü kamyonetin sürücüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yan yatarak devrildi ve araçta bulunan plastik hammaddeler yola saçıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yük kaldırma çalışmaları ve trafik etkisi:

Devrilen kamyonet yolun bir şeridini kapatırken, yola saçılan plastik hammaddeler başka bir kamyonete yüklenerek kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle malzeme tahliyesi sağlanırken, çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay yerinde oluşan ve kilometrelerce uzanan araç kuyruğu ekiplerce ve çevredeki vatandaşlarca gözlemlendi; durum dronla görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve trafik akışının kontrollü şekilde normale döndürülmesi için çalışmalar sürdü.

(VK-RU)

Plastik hammadde yüklü kamyonet devrildi: Sürücü yaralandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu