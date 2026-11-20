Yüreğir'in projelerini Erdoğan'a sunan başkan vekili yol haritasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal'ı kabul etti.

görüşmede ele alınan konular:

Özünal görüşmede ilçede yürütülen hizmetler ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi. Görüşme, Yüreğir'in öncelikli ihtiyaçları ve yatırımların takvimi üzerine odaklandı.

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezimizde bir araya gelerek Yüreğir’de hayata geçirmeyi planladığımız çalışmalar ve projeler hakkında kendilerine bilgi sundum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu ve belediyecilik alanındaki köklü tecrübesi, çalışmalarımıza ışık tutuyor. Bu güçlü vizyondan aldığımız ilham ve üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle Yüreğir’imiz için durmadan, yorulmadan çalışacak; ilçemize değer katacak hizmetleri bir bir hayata geçirmek için gayret göstereceğiz."

özünal'ın paylaşımı ve hediye:

Toplantının ardından Özünal, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tablo hediye etti. Özünal, yaptığı açıklamada Yüreğir için çalışmaya devam etme kararlılığını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL’I KABUL ETTİ. ÖZÜNAL, GÖRÜŞMENİN ARDINDAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TABLO HEDİYE ETTİ.