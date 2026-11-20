galip demirel çınar park sosyal tesisleri yeniden hizmete açıldı:

Battalgazi Belediyesi, yenileme çalışmalarını tamamladığı Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'ni 21 Kasım Cumartesi günü vatandaşların hizmetine sundu. Tesis, kafe ve restoran hizmetlerinin yanı sıra toplantı ve etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

yenileme çalışmalarında öne çıkanlar:

Yürütülen kapsamlı onarım çalışmalarında depremde yıpranan bölümler ele alındı; iç mekânlar ve çevre düzenlemesi yenilendi. Tesisin mutfak, mescid ve lavaboları elden geçirilirken, ortak kullanım alanları modernize edildi. Alt ve üst katlarda yapılan düzenlemelerle kullanım alanları genişletildi ve her katta 300’ün üzerinde misafir ağırlanabilecek kapasite oluşturuldu.

kullanım alanları ve kapasite:

Çınar Park, küçük ölçekli düğünler, konferanslar ve yemekli toplantılar gibi farklı formatlardaki organizasyonlara uygun hale getirildi. Günlük kafe-restoran hizmetlerinin yanı sıra toplu etkinlikler için de tercih edilebilecek tesis, planlanan programlara esneklik sağlayacak donanıma kavuşturuldu. Ayrıca tesisin girişinde ve arka bölümünde oluşturulan otopark alanları, araçla gelen vatandaşlar için kolaylık sağlıyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yenileme sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Küçük ölçekli düğünler, konferanslar ve yemekli toplantılar için kullanılabilecek bir mekân hazırladık" ve mutfaktan otoparka kadar tesisin bütününde iyileştirme yapıldığını kaydetti.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri, yenilenen alanları ve artırılan kapasitesiyle 21 Kasım tarihinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

ÇINAR PARK SOSYAL TESİSLERİ YENİLENEN YÜZÜYLE YENİDEN HİZMETE AÇILDI