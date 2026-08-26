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Gördes'te alevlerle dört saatlik mücadele sonuç verdi

Gördes'in Dalkara Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan 6 uçak, 7 helikopter ve karadan 20 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozerle müdahale edildi; yangın kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gördes'te alevlerle dört saatlik mücadele sonuç verdi

gördes'te yangına müdahale ve sonuç:

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Dalkara Mahallesi'nde saat 15.14'te başlayan orman yangınına ekipler hızlı şekilde intikal etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin genişlemesini önlemek için karadan ve havadan eş zamanlı çalışma yürüttü.

Müdahale detayları:

Yangına havadan 6 uçak ve 7 helikopter, karadan ise 20 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edildi. İlk müdahale saat 15.26'da gerçekleştirildi ve saha ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

kontrol ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin yaklaşık dört saat süren çalışması sonucunda yangın saat 19.40 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki yetkililer, tamamen söndürme ve yeniden alevlenmelerin önlenmesi amacıyla soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALESİYLE...

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALESİYLE YAKLAŞIK 4 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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