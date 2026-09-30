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Göztepe'de İETT arızası duraklarda ve ana yolda yoğunluk yarattı

Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe'de yan yolda arızalanan İETT otobüsü sabah saatlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi; durak ve ana yolda yoğunluk oluştu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Göztepe'de İETT arızası duraklarda ve ana yolda yoğunluk yarattı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 10.00 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT hattına bağlı bir otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yolda arızalandı. Arızalanan otobüsün yolun bir bölümünü kapatması sonucu sabah yoğunluğunda bölgedeki ulaşım aksadı.

trafik ve yolcu yoğunluğu:

Yan yoldaki arıza nedeniyle oluşan tıkanıklık, ana arterde de trafik akışını olumsuz etkiledi; araç kuyrukları metrelerce uzadı. Duraklarda bekleyen yolcu sayısı kısa sürede artarken, toplu taşıma kullanan vatandaşlar beklemek zorunda kaldı. Bölgede seyreden sürücüler trafik içinde ilerlemekte güçlük çekti.

havadan görüntüler ve yolcuların tepkisi:

Olay anı ve etkileri havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı yolcuların uzun süre beklememek için bariyerleri aşarak başka otobüslere yöneldiği, duraklarda yoğunluk yaşandığı kaydedildi. Arızanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; otobüsün yan yolda kalması, sabah saatlerinde toplu ulaşımı kullananlar için sorun yarattı.

KADIKÖY D-100 KARAYOLU GÖZTEPE MEVKİİNDE ARIZALANAN İETT OTOBÜSÜ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAN...

KADIKÖY D-100 KARAYOLU GÖZTEPE MEVKİİNDE ARIZALANAN İETT OTOBÜSÜ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAN YOLDA ARIZA YAPAN OTOBÜS NEDENİYLE TRAFİK KİLOMETRELERCE UZARKEN, DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU. BAZI VATANDAŞLARIN BARİYERLERİ AŞARAK BAŞKA OTOBÜSLERE YÖNELMESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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