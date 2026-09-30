Güllü davası: iddianamedeki deliller ve tanık ifadeleri yarın hakim önünde

Yargılama yarın başlıyor

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl pencereden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut ile ilgili ceza davasının ilk duruşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Dosyada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, iddianamede yöneltilen suçlamalara ilişkin ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İddianamenin kapsamı ve talep edilen ceza:

Soruşturma süreci yaklaşık 10 ay sürdü; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, olayın oluş şekline ilişkin değerlendirmesinde kamera ve ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları ve dijital delilleri birlikte esas aldı.

duruşmada neler ele alınacak:

Mahkeme, iddianamede sunulan delilleri, tanık beyanlarını ve sanık savunmasını değerlendirecek. Duruşmada soruşturma aşamasında ifadeleri alınan bazı tanıkların dinlenmesi, sanığın savunmasının alınması ve dosyadaki teknik kayıtların tartışılması bekleniyor.

Adli tıp ve bilirkişi bulguları

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, Gül Tut’un 26 Eylül 2025 tarihinde saat 01.26 sıralarında Çınarcık’taki evinin penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Raporda, kadının kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, bazı tedavi dozundaki ilaç etken maddelerinin bulunduğu ancak bunların ölüm nedeni olmadığı ifade edildi. Adli tıp, ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, kafatası kırıkları, beyin kanaması ve çok sayıda kemik kırığı ile iç organ ve büyük damar yaralanmaları sonucu meydana geldiğini değerlendirdi.

zemin ve kriminal inceleme:

Soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı odanın zeminindeki kayganlık iddiası da kriminal incelemeye tabi tutuldu. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı incelemesinde zeminde kayganlığa neden olabilecek kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı iddianamede yer aldı.

Görüntü, ses kayıtları ve bilirkişi değerlendirmeleri

İddianamenin önemli bölümlerini olay gecesine dair kamera ve ses kayıtları oluşturuyor. Bilirkişi incelemesinde, Gül Tut’un banyodan çıktıktan sonra odadaki kişilerle konuştuğu ve ortamda "Malkata" adlı roman havasının çaldığı belirtiliyor. Dosyada, Gül Tut’un bazı sözleri kayıtlara geçirildi: "Herkes tamam mı?", "Valla şahane bak, bak manyaklara bak, aç müziği" ve "Gel gel, kız gelsene buraya" gibi ifadeler iddianamede yer alıyor.

üç darbe sesi ve temas iddiası:

Bilirkişi raporunda düşmeden önce kayıtlara yansıyan üç ayrı darbe veya vurma sesi değerlendirildi; ilk sesin hafif, ikinci sesin sert zemine vurma, üçüncü sesin ise daha yumuşak bir zemine veya deri yüzeyine yönelik darbe/sürtme olabileceği kaydedildi. Aynı raporda Tuğyan’ın olay anında Gül Tut’a temas ve farkındalık mesafesinde bulunduğu yönündeki değerlendirmeler de yer aldı.

Tanık anlatımları ve dijital izler

Dosyada Sultan Nur Ulu’nun ifadeleri önemli başlıklar arasında. Ulu, soruşturmanın ilk aşamasında Gül Tut’un pencereden düştüğünü belirtirken, daha sonraki aşamalarda anlatımını değiştirdiği ve Tuğyan’ın Gül Tut’a arkadan yaklaşarak kalça ve bacak bölgesinden kavradığını gördüğünü söylediği iddianamede aktarılıyor. Sultan Nur Ulu hakkında ayrıca "yalan tanıklık" suçundan ayrı bir dava açıldı.

tanık beyanları ve tehdit iddiaları:

İddianamede yer alan tanık anlatımlarında, M.A., S.D. ve G.Y. olaydan yaklaşık üç ay önce Tuğyan’ın "Bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" şeklinde sözler sarf ettiğini öne sürdü. Tanık R.G. de Tuğyan’ın yıllar önce benzer tehditlerde bulunduğunu, Gül Tut’un yükseklik korkusu olduğunu belirtti. Bu beyanlar dosyada tanık ifadeleri olarak yer alıyor ve mahkeme aşamasında değerlendirilmesi bekleniyor.

WhatsApp yazışmaları ve internet aramaları:

İddianamede Tuğyan’ın annesiyle yaşadığı sorunlara ilişkin WhatsApp yazışmaları da delil olarak yer aldı; bazı mesajlarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin" ve "Bu kadına öyle bir pişmanlık yaşatacağım" ifadelerinin bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Tuğyan’ın dijital materyal incelemesinde yaptığı bazı internet aramaları (örneğin saçta uyuşturucu tespitine ilişkin sorgular ve ilaçlarla ilgili aramalar) iddianamede kaydedildi. Dosyada 24 Kasım 2025 tarihli bir kutu oyunu incelemesi kaydı da yer alıyor.

Mahkemenin süreci

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi yarınki duruşmada, sanığın savunmasını alacak, tarafları dinleyecek ve dosyada yer alan tanık beyanlarını değerlendirecek. Dosyada çok sayıda teknik ve yazılı delil bulunduğu için duruşma sürecinde bu kayıtların ayrıntılı olarak tartışılması ve bilirkişi raporlarının mahkeme önünde değerlendirilmesi bekleniyor.

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