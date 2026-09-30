Ortak tatbikat sahnesi: Birliğin Gücü-2026'da meskun mahal eğitimleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından "Birlikte eğitim, müşterek güç" notuyla Birliğin Gücü-2026 tatbikatında meskun mahal eğitimlerinin icra edildiğini paylaştı.

Tatbikatın kapsamı:

MSB'nin paylaşımına göre etkinlik Azerbaycan’ın ev sahipliğinde ve Türkiye ile Özbekistan katılımıyla sürüyor. Tatbikat, birliklere kent içinde koordinasyon ve harekât yeteneklerini test etme fırsatı sunuyor.

"Azerbaycan’ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan’ın katılımıyla devam eden Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimleri icra edildi. Birlikler; zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetlerini geliştirdi."

Eğitimde öne çıkan unsurlar:

Paylaşımda vurgulanan unsur, eğitimlerin koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyeti geliştirmeye odaklanması oldu; zorlu senaryolar altında birliklerin birlikte hareket etme becerileri ön plana çıkarıldı.

MSB'nin duyurusu, Birliğin Gücü-2026'nın çokuluslu iş birliğini ve sahadaki hazırlık seviyesini gözler önüne serdi.

MSB’den Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı paylaşımı